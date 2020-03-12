Selena Gomez: Bazen sonsuza kadar yalnız kalacağımı düşünüyorum

2020 yılı içerisinde çıkardığı 'Rare' isimli albümle dört yıl sonra müziğe geri dönen Selena Gomez, katıldığı bir video programında sonsuza kadar yalnız kalmaktan korktuğunu söyledi.

Gomez, “Bazı günler uyandığımda ve sinirli olduğumda sonsuza kadar yalnız kalacakmışım gibi hissediyorum” dedi.

27 yaşındaki Gomez, “15 dakika geçtikten sonra kendime, ‘Herkes için birinin var olduğunu biliyorum” diyorum” şeklinde kendisini telkin ettiğini söyledi.

Albüme ismini verirken Instagram’dan da ilham aldığını açıklayan ünlü isim, “Herkes nasıl görünmek istiyorsa öyle görünmek için çok fazla baskının olduğu Instagram, albümümün ismini Rare koymamın en büyük nedenlerinden biri” diye konuştu.

Dönem dönem özgüven ve kendine saygı konularıyla başa çıkmaya çalıştığını belirten Gomez, “Zamanla ve yaş geçtikçe bu konu daha iyiye gidiyor ama bu her zaman üstünde çalışmaya devam edeceğim bir konu olacak” ifadesini kullandı.

“Akıl Sağlığımı korumak için sildim”

Gomez, geçtiğimiz yıl akıl sağlığını korumak için telefonundan Instagram uygulamasını sildiğini söylemişti.

Videonun sonunda ise kendisini ‘hala bir bebek’ olarak nitelendiren Gomez, “Bu her şeyin sonu değil” diyerek sonlandırdı.

Gomez şimdilerde, “Rare Beauty” adlı bir kozmetik markası çıkarmakla ilgileniyor.