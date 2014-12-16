Selen Soyder ve Tolgahan Sayışman'dan ayrılık mesajı



Oyuncu Selen Soyder ile Tolgahan Sayışman, 3 yıllık ilişkilerini noktaladı. Çiftin, Sayışman’ın iki ay önce İngilizcesini ilerletmek amacıyla gittiği Amerika’nın Los Angeles eyaletinde yaptığı kazadan sonra ayrıldığı öne sürüldü. Soyder, iddiayı doğrulayarak şunları söyledi:

“Ayrılık haberi doğru. Aslında uzun zamandır ilişkimizi kurtarmaya çalışıyorduk ama başaramadık, ekim ayında ayrıldık. Tolga Türkiye’ye dönene kadar da bunu fanlarımızdan ve basından saklamaya karar verdik. Aramızda bir sorun yok. Ayrılık ortak kararımız ve bir anlık ya da tek bir nedene bağlı bir karar değil.”

Selen Soyder, ayrılığı Facebook sayfasından da şu mesajla duyurdu: “Tolgahan Sayışman’la ilişkimiz kaza haberinden sonra sona ermiştir. Lütfen artık beni eskiye ait fotoğraflara etiketlemeyin.”

