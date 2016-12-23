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Medya

Selen Soyder, 'Hangimiz Sevmedik' dizisinden ayrıldı

"Yargıya intikal eden bu tatsız olay sebebi ile oyuncumuz Selen Soyder ile sözleşmemizi karşılıklı olarak feshetmiş bulunmaktayız"

23 Aralık 2016 16:02

TRT'de yayınlanan “Hangimiz Sevmedik” dizisinin başrol oyuncuları Selen Soyder ile Can Yaman arasında yaşanan kavganın yargıya taşınmasının ardından yapım şirketi, Soyder ile yollarını ayırdıklarını duyurdu. BSK Yapım'dan yapılan açıklamada "Yargıya intikal eden bu tatsız olay sebebi ile oyuncumuz Selen Soyder ile sözleşmemizi karşılıklı olarak feshetmiş bulunmaktayız" dendi.

İddiaya göre; iki oyuncunun kavga etmesinin sebebi ise setteki kavga sahnesi. Selen Soyder, Can Yaman’ı "Biraz kontrollü oynar mısın, biraz yavaş gelir misin" diye uyarıyor. Can Yaman’da bun üzerine Selen Soyder’e kolaysa gel de sen oyna diyor. Bunun üzerine Soyder, ünlü oyuncuya doğru konuşmasını söylüyor. Çift, ortam gerilince kahve fincanlarını fırlatıp, kavganın alevlenmesine sebep oluyor. Yönetmen araya girince kavga son buluyor. 

Medyaradar'da yer alan habere göre; BSK Yapım'dan yapılan açıklama şöyle:

"TRT 1 ekranında izleyici ile buluşan dizimiz ‘Hangimiz Sevmedik’ setinde başrol oyuncularımız Selen Soyder ve Can Yaman arasında yaşanan olumsuzluk sizlerin de bildiği gibi kamuoyuna yansımıştır. Konunun istenmeyen çeşitli manalara çekildiğinin saptanması üzerine kamuoyuna açıklama yapılması gereği duyulmuştur.

Hayatın her alanında olduğu gibi, bazen dizi setlerinde böyle anlaşmazlıklar olabilmektedir. Türkiye'nin kamu yayıncılığı yapmakla görevlendirilen tek yayın kuruluşu olan TRT’nin bir kanalı olan TRT 1’de yayınlanan dizimiz, büyük bir izleyici kitlesine hitap etmektedir. Kamu yayıncılığı bilinci ve sorumluluğu ile hareket eden TRT, tüm yayınlarını geçmişte olduğu gibi bugün de büyük bir titizlik ve özveriyle gerçekleştirmektedir. Biz de BSK Yapım olarak bu konuda büyük bir sorumluluk taşımaktayız. Dizimizde yaşanan her türlü olumsuzluğu, anlaşmazlığı ve haksızlığı kontrol altına almak ve önlemek zorundayız.

İki oyuncu arasında hukuka taşınmış bir anlaşmazlığın, arkasında kocaman bir ekip ve emek olan ‘Hangimiz Sevmedik’ dizi setinde huzuru bozacağı, performansı etkileyeceği düşüncesindeyiz.

Hem izleyicimize, hem de yayıncı kanalımız TRT’ye karşı duyduğumuz bu sorumluluk ile dizimizin başrol oyuncuları Selen Soyder ve Can Yaman arasında yaşanan ve yargıya intikal eden bu tatsız olay sebebi ile oyuncumuz Selen Soyder ile sözleşmemizi karşılıklı olarak feshetmiş bulunmaktayız.

Konunun doğru şekli ile yansıtılması konusunda iş birliğinizi rica eder, ülkemizin içinde bulunduğu bu üzücü dönemde ortaya çıkan bu durumdan ötürü üzgün olduğumuzu belirtiriz.

Saygılarımızla"

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