Selen Sevigen, öfkesini kontrol edemediği iddiasıyla eski eşi Gökhan Özen'den şikâyetçi oldu

Şarkıcı Gökhan Özen'in eski eşi Selen Sevigen, öfkesini kontrol edemediğini ve çocuklar üzerinde psikolojik olarak olumsuzluk yaratacak tavırlar sergilediğini iddiasıyla eski eşinden şikâyetçi oldu.

Selen Sevigen, gergin tavırlarından ve çocuklar üzerinde psikolojik olarak olumsuzluk yaratacak davranışları olduğunu ileri sürdüğü Gökhan Özen hakkında uzaklaştırma kararı talep etti.

Sabah'ta yer alan habere göre; Sevigen, Özen'in vakitli vakitsiz evlerine girip çıktığını ve çocuklar üzerinde psikolojik olarak olumsuzluk yaratacak tavırlar sergilediğini belirtip şikayetçi oldu.

Nafakasını ödemiyor

Özen'in öfkesini kontrol edemediğini, çocukların önünde kavga çıkartıp tehditler savurduğunu anlatan Sevigen, korunma ve uzaklaştırma talep etti.

Şarkıcının çocuklarının nafakalarını da ödemediğini belirten Sevigen, iki kızı ile baba arasındaki kişisel ilişkinin yeniden düzenlenmesini istedi.