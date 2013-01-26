Selek: Fransa'ya iltica etmeyeceğim, mücadelem Türkiye'ye gitmek için

Mısır Çarşısı’nda 15 yıl önce meydana gelen patlamayla ilgili davada, daha önce 2 kez beraat etmesine karşın önceki gün yapılan duruşmada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen ve hakkında yakalama kararı çıkarılan Sosyolog Pınar Selek, "Fransa'ya iltica etmeyeceğim, edecek olsaydım çok daha önceden yapardım" dedi.

Pınar Selek dün, Strasbourg’da düzenlediği basın toplantısı öncesinde Cumhuriyet gazetesinin sorularını yanıtladı.

Müebbet hapis ve hakkındaki yakalama kararını öğrendiğinde, “Annemin ölüm haberini öğrendiğimde hissettiklerimi hissettim” diyen Sosyolog Pınar Selek, “Mücadelemiz devam ediyor, şimdi Yargıtay süreci var. Ben kendimi, bu mücadele burada bitmiş gibi hissetmiyorum. Yorgunuz, çok acılıyım ama güçlüyüm” dedi.

Türkiye’de hukuk güvencesi olmadığını vurgulayan Pınar Selek, “Şimdi bundan dolayı, herkes bu iş bitmiş gibi bakıyordu biraz önce burada. Ben de ‘hayır’ dedim, bu iş bitmiş gibi düşünmeyin. Tutuklama talebi filan gibi şeyler de gündeme geldi, iltica vesaire. Ben de dedim ki, şu anda düşünmemiz gereken bu değil, çünkü daha kesinleşmedi karar, daha Yargıtay’a geçmedi ve biz bu kesinleşinceye kadar, yolun sonuna kadar, mücadele edeceğiz dedim” diye konuştu.

Sözlerini, “Ben bu işin Türkiye’de çözüleceğine inanıyorum dedim. Tekrar söyleyeyim, Yargıtay süreci şu anda bizim için önemli. Elimizdeki her imkânı da kullanacağız bunun için” şeklinde sürdüren Selek, kendisine verilen desteği değerlendirirken de “Türkiye’deki destek de buradaki destek de her ikisi de heyecan verici... Bana çok büyük bir güç veriyor. O destek olmasa zaten ayakta kalmak, hatta yaşamak bile mümkün olmayabilirdi” görüşünü dile getirdi.

Selek, “İltica meselesi konuşuluyor, Fransa’dan siyasi sığınma isteyecek misin?” yönündeki soruyu yanıtlarken de “Benim ağzımdan böyle bir şey çıkmadı, çünkü benim daha Türkiye’de yargılanma sürecim devam ediyor, daha Yargıtay süreci var. Bunun mücadelesini vereceğim. Ben iltica etmek isteseydim, çok daha önceden beri edebilirdim yani, zaten kamuoyuna yansımış bir dava ve ben hiçbir zaman böyle bir şey yapmadım. Hatta Türkiye’ye geldim gittim de arada. Ben Türkiye’ye gitmek için her şeyi yapıyorum, bütün mücadelem bu” diye konuştu.