Selefi derneklerin silahlandığı iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanlığı Sözcüsü Ertuğrul Çekin açıklamalarda bulundu. Çekin'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"(Selefi gruplar) Silahlandığı iddia edilen gruplara yönelik İstanbul Cumhuriyet başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

"Mahkemelerimiz tarafından bugüne kadar açılan 289 darbe davasının 276'sı karara bağlanmış, yapılan yargılamalar sonucu 4 bin 134 kişi hakkında mahkûmiyet kararı verilmiştir.

"Ceza İnfaz Kurumlarında bulunanların yakınları ile görüntülü görüşebilmesini sağlayan pilot uygulamanın 1 Ekim 2020 tarihinde Sincan Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda başlatılacak"

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