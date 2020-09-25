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Selefi derneklerin silahlandığı iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı

25 Eylül 2020 12:34

Adalet Bakanlığı Sözcüsü Ertuğrul Çekin, silahlandığı iddia edilen gruplara yönelik İstanbul Cumhuriyet başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını duyurdu.

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