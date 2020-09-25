"Selefi dernekler silahlanıyor" diyen Cübbeli Ahmet Hoca, ifadesinde isim vermedi

"Radikal Selefi derneklerin silahlandığını" iddia etmesinin ardından ifadeye çağrılan, kamuoyunda "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün, bugünkü ifadesinde emniyet yetkililerine şahıs veya kurum isim vermediği öğrenildi.

Cübbeli Ahmet Hoca'nın "silahlanıyorlar" iddiası kamuoyunda büyük ses getirmişti. İddianın ardından önce İçişleri Bakanlığı inceleme başlatıldığını açıklamış ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlatmıştı. Ünlü, "Bilgisine başvurulmak üzere" ifade vermeye davet edilmişti. TIKLAYIN - Cübbeli Ahmet’ten al haberi

Bugün emniyette bilgi verdi

Bugün sabah saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne giden Ünlü, polislerle görüştü.

Independent Türkçe'den Cihat Arpacık'ın haberine göre ifadesinde, silahlanma iddiasıyla ilgili bilgi aldığı kişileri işaret eden Ünlü, emniyet yetkililerine silahlandığı iddia edilen herhangi bir dernek, yapılanma veya şahıs ismi vermedi. Ünlü'nün ifadesi, soruşturmayı yürüten savcılığa gönderildi.

Emniyet'in söz konusu soruşturma çerçevesinde önümüzdeki günlerde Cübbeli Ahmet Hoca'ya bu bilgiyi getiren kişilerin de bilgisine başvuracağı öğrenildi.

Ne olmuştu?

'Cübbeli' adıyla bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, CNN Türk'te Ahmet Hakan'a konuk olduğu programda, Türkiye'deki selefi derneklerin silahlandığını ve ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirterek şunları söylemişti: "2 bin dernek var. Bu dernekler silahlanıyor. Şahıslar pompalı mompalı. Dört defa silahlanmayı engelleyin iç savaş hazırlanıyor. Özellikle Batman-Adıyaman taraflarında çatışmaya hazırlanıyorlar. Barut gibi. İzmir kaynıyor. Ora bura kaynıyor. İnsanları alenen ölümle tehdit ediyorlar."

Daha sonra Sözcü yazarı Saygı Öztürk'e konuşan Ahmet Mahmut Ünlü 'Savcılar beni çağırırsa silahlanan 150 derneğin ismini vermeye hazırım' demişti.

Bunun üzerine İçişleri Bakanlığı, Cübbeli Ahmet'in '2 bin selefi dernek silahlanıyor' iddiaları ile ilgili inceleme başlattı.

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