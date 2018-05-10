T24 LogoT24 Logo
Magazin

Selda Topal yılın anneleri arasında 

Down sendromlular yılın annelerini seçti İstanbul-DHA Fenerbahçe'nin başarılı ve tecrübeli futbolcusu Mehmet Topal'ın eşi Selda Topal ve yakın dostları Down Sendromlu gençlir tarafından yıllın anneleri seçildi

10 Mayıs 2018 16:34

Down sendromlular yılın annelerini seçti

İstanbul-DHA

Fenerbahçe\'nin başarılı ve tecrübeli futbolcusu Mehmet Topal\'ın eşi Selda Topal ve yakın dostları Down Sendromlu gençlir tarafından yıllın anneleri seçildi.
Alternatif Yaşamı Destekleme Derneği\'ne (ADER) ait Şişli Down Cafe\'de çalışan down sendromlu gençler, kendilerine ve kafelerine desteklerinden dolayı Selda Topal, İpek Açar, Zeynep Yılmaz, Ahu Orakçıoğlu ve Oya Aydoğan\'ı \"yılın annesi\" seçti.
Yaşları 18 ile 35 arasındaki down sendromlu gençlerin çalıştığı kafede düzenlenen anneler günü kutlamasına, Selda Topal, İpek Açar, Zeynep Yılmaz, Ahu Orakçıoğlu, Oya Aydoğan\'ın oğlu Gurur Aydoğan ve oyuncu Başak Güroz katıldı.
GURUR AYDOĞAN, ANNESİNE AİT ÖZEL EŞYALARDAN BAZILARINI DOWN CAFE\'YE BAĞIŞLAYACAK
Kafe çalışanları, kendilerine ve kafelerine desteklerinden dolayı Selda Topal, İpek Açar, Zeynep Yılmaz ve Ahu Orakçıoğlu ile Oya Aydoğan\'ı \"yılın
annesi\" seçti. Oya Aydoğan adına hazırlanan ödül, oğlu Gurur Aydoğan\'a verildi. Gurur Aydoğan, annesine ait özel eşyalardan bir kaçını kafeye
bağışlayacağını söyledi.
SELDA TOPAL\'DAN DOWNLULAR İÇİN BAĞIŞ VE ÜNLÜLERE JEST
Etkinlikte Selda Topal, İranlı ressam Said Aganejat tarafından yapılarak kafeye bağışlanan tabloları satın alarak, ünlü isimlere armağan etti. Bu anlamlı  buluşmada perküsyon gösterisi de yapan kafe çalışanları, katılımcılara perküsyon eğitimi verirken neşeli anlar yaşandı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DownMehmet TopalSelda TopalDown SendromluAlternatif Yaşamı Destekleme Derneği ADERDown CafeAçar Zeynep Yılmaz Ahu OrakçıoğluOya AydoğanYaşlarıAçar Zeynep Yılmaz Ahu Orakçıoğlu Oya AydoğanGurur AydoğanBaşak Güroz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24