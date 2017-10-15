Selda Bağcan ve Şebnem Ferah Ankara'da hayranlarıyla buluştu

Orhan SENCER/ANKARA, (DHA)- ANKARA\'da düzenlenen \'Milyonfest Ankara Festivali\'nin üçüncü gününe Selda Bağcan ve Şebnem Ferah damga vurdu.

ODTÜ Mezunlar Derneği Vişnelik Tesisleri’ndeki festivalin üçüncü gününde Şebnem Ferah, sevilen şarkılarını kendisine eşlik eden hayranlarıyla birlikte söyledi. Şebnem Ferah’tan önce sahneye çıkan Selda Bağcan & Boom Pam de, \'Gesi Bağları\', \'Yaz Gazeteci Yaz\', \'Ah Yalan Dünya\'nın da aralarında olduğu klasikleşmiş şarkıları söyledi.

Festivalde dün ayrıca Kurban, Cem Adrian, Ogün Sanlısoy, Kurtalan Ekspres, Flört, Hüsnü Arkan, Black Tooth, The Madcap, Çamur ve Dilhan Şeşen de konser verdi. Bugün sona erecek festivalde sahne alacak sanatçılar şöyle:

Athena, Hayko Cepkin, Moğollar, Pilli Bebek, İskender Paydaş, Murat İlkan & Metin Türkcan, Senforock, Nadas, Dört, Metropolis, Gökcan Sanlıman, Set.

FOTOĞRAFLI