Selda Bağcan ve Athena Zeytinli’yi coşturdu

Orhan SENCER/BALIKESİR, (DHA) - ZEYTİNLİ Rock Festivali\'nin üçüncü gününde Selda Bağcan ve Athena müzikseverleri coşturdu.

Balıkesir’in Edremit İlçesi\'ne bağlı Zeytinli Beldesi\'nde geçen çarşamba günü başlayan festivalin üçüncü gününde ana sahnede Athena, Selda Bağcan & Boom Pam, Ceylan Ertem, Pinhani, Adamlar, Pera ve Çamur, Yüzdeyüz Müzik sahnesinde ise YÖKŞ, Ezgi Aktan, Supernova, Mustafa Gökay Ferah, Mai, Vokalemun, Ayrık Otu ve Yıldıztozu sahne aldı.

Yaklaşık 3 saat boyunca sahnede kalan Athena, performansı ile müzikseverlerden tam not aldı. Grubun vokalisti Gökhan Özoğuz, sahnede seyircilere seslenerek, “Türkiye\'nin en güzel görüntüsü işte bu. Her şey güzel olacak. Bir şeyi çok söylerseniz olurmuş, buna inanın” dedi.

Athena grubundan önce konser veren Selda Bağcan da sahnede, “Bu alkışlar her geçen sene daha da artıyor, yaş ortalaması da giderek düşüyor. Bu sene sizlerle Çukurova, Samsun, Kuşadası ve Zeytinli festivallerinde buluştuk, Mersin\'de görüşmek üzere” ifadesini kullandı.

Festivalde bugün ana sahnede Şebnem Ferah, Hayko Cepkin, Mabel Matiz, Umut Kuzey, Melis Danişmend, Sattas ve TNK, Yüzdeyüz Müzik sahnesinde ise Deniz Tekin, Madcap, 163, Koma Redakte, The Family, Ahmet Beyler, Hande Everes ve Pagos konser verecek.



