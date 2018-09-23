Selda Bağcan: Sosyal medya çalkalandı, "Aleyna Tilki'nin yaşlısı" dediler bana

Sanatçı Selda Bağcan, verdiği bir röportaj sonrasında sosyal medyada mütevazi olmamakla eleştirilmesine ilişkin oalrak, "Hâlâ aklıma geldikçe garipsiyorum durumu" dedi. Yaşananlara bir taraftan güldüğünü, bir taraftan da ağladığını ifade eden Bağcan, "Sosyal medya çalkalandı. 'Aleyna Tilki’nin yaşlısı' dediler. O yoruma çok güldüm" diye konuştu.

"‘Yaz Gazeteci’ şarkısına şu anki duygunuzla doğaçlama bir dize ekleseniz ne derdiniz?" sorusu yöneltilen Bağcan, "İş Bankası’na el koymak isteyenleri de yaz gazeteci" derdim. Ben diyorum ama sen yazabilecek misin?" cevabını verdi.

Posta'dan Oya Çınar'ın sorularını yanıtlayan Bağcan'ın açıklaması şöyle:

Unesco edebiyat Kenti seçilen Hollanda’nın Utrecht şehrinde Uluslararası edebiyat Festivali’nde sahne alacaksınız. nasıl bir his?

Evet, 25 Eylül’de. Mutluyum, heyecanlıyım. Sen benim böyle mütevazı göründüğüme bakma, bunlar bana sürpriz olmuyor artık, alıştım (Gülüyor).

BBC’ye verdiğiniz röportaj sonrasında kendinizi yere göğe koyamıyor gibi algılanmanızı kastediyorsunuz sanırım...

Sorma, hâlâ aklıma geldikçe garipsiyorum durumu. Bir taraftan gülüyorum ama bir taraftan da üzüldüm. Sosyal medya çalkalandı. “Aleyna Tilki’nin yaşlısı” dediler. O yoruma çok güldüm bak. Orada gazetecinin soruları ekrana yansımayınca ben durduk yere kendimi övüyor pozisyonuna düştüm.

"Solcuyum ama komünist miyim bilmiyorum"

‘40 yılın 40 şarkısı 2’ albümünüz ne zaman geliyor?

Önümüzdeki bahara yetişir sanırım. Bir tarafı 20 rock şarkıdan diğer yanı 20 deyişten oluşacak. Bugüne kadar 400 şarkı söylemişim. İçlerinden 240 şarkı seçtim. Seri devam edecek ve sonunda özel bir arşiv oluşacak.

‘Yaz Gazeteci’ sizinle özdeşleşmiş bir şarkı ve geleneksel olarak her konserinizde son kısmının sözlerini güncelleyerek söylüyorsunuz. Şu anki duygunuzla doğaçlama bir dize ekleseniz ne derdiniz?

"İş Bankası’na el koymak isteyenleri de yaz gazeteci" derdim. Ben diyorum ama sen yazabilecek misin? (Gülüyor).

Sizin için ‘solcu ve komünist’ derler. siz kendinize ne diyorsunuz?

Ben solcuyum. Dün de böyleydim, yarın da böyle olacağım. Ama komünist olup olmadığımı bilmiyorum. Çünkü hayatla ideoloji birbirine uymadı maalesef. İnsan egosu yine galip çıktı. Sovyetler’de olanları gördük. O düzenin kitaplardaki gibi uygulandığını görmediğim için komünist olur muyum... Onu ancak yaşarsam bilebilirim. Ama solcuyum ve sol yelpaze, inandığım tüm dünya değerlerini içine alıyor.

Sizce Türkiye’de sizi kimler dinliyor ve sahipleniyor?

Solculuğuma rağmen beni her kesimden insan dinliyor. Son birkaç yıldır kitlem daha da genişledi.

Türk sosyetesinin sizi sevmediğini düşünüyorsunuz. neden?

Yıllar evvel solcu ve komünist diye sevmezler demiştim, doğru. Ama dünyaca ünlü olduktan sonra sosyete de ister istemez bana kulak vermek zorunda kaldı (Gülüyor).

"Hayatımda hep özel biri oldu ama beni kimseyle el ele göremezsiniz"

Hiçbir ilişkinizi bilmiyoruz, sizi kimseyle el ele görmedik. Yalnızlık hissine kapıldığınız oluyor mu hiç?

Bak kızım, ben hayatım boyunca hep biriyle el ele yürüdüm. 20 yaşımdan beri hiç yalnız kalmadım. Hayatımda hep birileri oldu.

Aşktan, sevgililikten bahsediyorum...

Evet, ben de onu diyorum. Biriyle beraber yürüdüm ben bu yolu.

Bize mi göstermiyorsunuz?

Göstermem, göremezsiniz. Ama ben hiç yalnız kalmadım. Hatta hep merak etmişimdir, “Yalnızlık nasıl bir his?” diye. Hiç yaşamadım çünkü. Şimdi de hayatımda biri var ama paylaşmam. O benim özelim.