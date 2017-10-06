Selda Bağcan: Hayatım boyunca 300 bin lirayı bir arada görmedim, keşke yazılanlar doğru olsaydı

Türkiye'nin protest müziğin önde gelen isimlerinden Selda Bağcan, 2 Ekim Pazartesi günü İsrailli grup Boom Pam’le gerçekleştirdiği konserden 300 bin lira aldığı doğrultusunda medyada yer alan haberleri yalanladı. Bağcan, yayımladığı basın açıklamasında, "Hayatım boyunca 300 bin lirayı bir arada görmedim, keşke yazılanlar doğru olsaydı" dedi.

Dünyanın en iyi kadın vokalleri arasında gösterilen Bağcan, hafta başında Zorlu PSM'de gerçekleştirdiği konserinden 300 bin lira aldığı çne sürülmüştü.

Selda Bağcan'ın yayımladı basın açılaması şöyle:

"Değerli Basın Mensubu,

Son günlerde basında hakkımda yer alan haberlerle ilgili, beni aynı anda hem üzen hem de sevindiren olayla bağlantılı söyleyeceklerim var.

27 Eylül 2017 tarihinde Zorlu PSM’de gerçekleşen, bütün dünyaya TV yayınıyla aktarılan Red Bull Canlı Sahne Özel Konseri için aldığım ücretin 300.000.-TL (üçyüzbintürklirası) olduğuna dair basında asılsız haberler çıkmıştır.

Üzüldüm, çünkü sanat hayatım boyunca 300.000.-TL’yi bir arada görmedim. Sevindim, çünkü halkımın beni görmek istediği yerdeydim. (Sosyal medyada bu asılsız haber sonrası yer alan yorumlardan anlaşılacağı üzere).

İşte durum bu. Keşke yazılanlar doğru olsaydı.

Saygılarımla"

Selda Bağcan Remix

Dünyanın en iyi kadın vokalleri arasında gösterilen Bağcan, geçen ay ‘Selda Bağcan Remix’ albümünü müzikseverlerle buluşturmuştu. 'Gesi Bağları', 'Yaz Gazeteci' gibi kült şarkılarının Acid Pauli, Catwork, Her Douglas gibi dünyaca ünlü DJ’lerin imzasını taşıyan çalışması büyük beğeni toplamıştı.