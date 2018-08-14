Selda Bağcan dünyanın en asi 100 kadını arasında

Selda Bağcan, 'Asi Kızlara Uykudan Önce Hikâyeler 2' adlı kitapta dünyanın en asi 100 kadını arasında yer aldı. Kitap, olağanüstü yüz kadının ilham verici maceralarını, masalsı bir anlatımla gözler önüne seriyor. Ödüllü yazarlar Elena Favilli ve Francesca Cavallo’nun yazdığı, Asi Kızlara Uykudan Önce Hikâyeler kitabının ilki, Türkiye’de geçen yıl hep kitap tarafından yayımlanmış ve okuyucudan büyük ilgi görmüştü. Kitapta bu defa ilk kez, Türkiye’den bir isim bulunuyor.

Agatha Christie de aynı listede

Bağcan, kitapla ilgili “Bizim gibi hayata karşı pes etmeyen kadınların biyografilerini yazmışlar ve bunu yaparken çok objektif davranmışlar. Bu kitapta yer almaktan çok büyük mutluluk duydum” dedi.



Bağcan’ın hikâyesi; Agatha Christie, Audrey Hepburn, J.K. Rowling, Nefertiti gibi isimlerle birlikte Asi Kızlara Uykudan Önce Hikâyeler 2’nin sayfalarında tüm dünyaya ulaşıyor.

Asi Kızlara Hikâyeler 2

Her şeye rağmen hayallerinin peşinden gidip yazmaya devam etmek mi zor, en zorlu zirvelere çıplak elle tırmanmak mı? Kartal beslemek mi daha zor, laboratuvardan çıkmadan yeni formüller keşfettiğin halde adını bile geçirmeyen insanlarla mücadele etmek mi? Savaşın orta yerinde insanları kurtarmak mı zor, yoksa bir korsan gemisinde dalgalarla boğuşmak mı? Söz konusu dünyanın asi kızlarıysa tabii ki hiçbiri!



Agatha Christie, Alice Ball, Audrey Hepburn, Beatrix Potter, J.K. Rowling, Nadya Murad, Nefertiti, Sappho, Selda Bağcan ve niceleri... Hayatta prenses değil, kahraman olmayı seçmiş, bütün engellerin üstesinden gelmeyi başarmış yüz kadın! Dünyanın dört bir yanından elli kadın illüstratörün çizimleriyle görsel bir şölene dönüşen hayatlar... Unutma: “Umut sensin, güç sensin. Geri adım atmazsan, herkes ilerler.”