Selçuk'ta Efes Opera ve Bale Günleri başladı

Ayşe Havva GEYİK/SELÇUK (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Selçuk İlçesi\'nde, bu yıl ilk kez düzenlenen ve uluslararası hale getirilmesi planlanan Efes Opera ve Bale Günleri başladı. Açılış konserinde Şefi Tulio Varas yönetimindeki, Soprano Danilea Cappeillo ve Tenor Gianluca Terronova\'nın solist olarak sahne aldığı İzmir Devlet Opera ve Balesi Orkestrası katılımcılara müzik ziyafeti yaşattı.

Efes Antik Tiyatro\'daki yoğun katılımını yaşandığı açılış konserini, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Selçuk Kaymakam Vekili Hasan Tanrıseven, AK Partili Selçuk Belediye Başkanı Dahi Zeynel Bakıcı, İzmir Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Haldun Özörten ve çok sayıda davekli ve sanatsever izledi. Bu yıl ilk kez düzenlenen Efes Opera ve Bale Günleri açılış konseri öncesinde bir açıklama yapan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, \"Devlet Opera ve Balesi İzmir İl Müdürlüğümüze, Selçuk Belediyesi\'ne ve destek olan sponsor firmalara çok teşekkür ediyoruz. Selçuk Belediyemiz, Selçuk Kaymakamlığımız ve İzmir Valiliğimiz öncülük etmeseydi bu iş olmazdı. Biz Efes\'i çok önemsiyoruz. Efes dünyanın görülmeye değer önemli turizm destinasyonlarından biridir. UNESCO Dünya Kültür Mirası olan bir yerden bahsediyoruz. Efes\'e her şey çok yakışır. En çok sanat yakışır, opera, bale, müzik ve türküler yakışır\" dedi.

\'TURİZM HEDEFLERİ EFES İLE GERÇEKLEŞECEK\'

Türkiye Cumhuriyeti\'nin 100. yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından konulan \'50 milyon turist, 50 milyar gelir\' hedefinde Selçuk\'un önemli bir yere sahip olduğunu belirten Bakan Yardımcısı Yayman, \"Bu hedefin gerçekleşmesinde kültür turizmi, inanç turizmi, tarih turizmi de önemlidir. Bu açıdan Efes Antik Kenti çok önemli bir yerdedir\" dedi. Konser öncesi açıklama yapan Selçuk Belediye Başkanı Bakıcı, \"Efes Opera ve Bale Günleri bu akşam başlıyor. Büyük bir mutluluk içindeyiz. 8 bin 500 yıllık tarihi olan bu coğrafyanın hakkını vermemiz gerekiyor. Biz de bunu başarmaya çalışıyoruz. Selçuk\'u bir kültür ve sanat üssü haline getirmeye çalışıyoruz\" dedi. Efes Opera ve Bale Günleri açılış konserinde Şefi Tulio Varas yönetimindeki, Soprano Danilea Cappeillo ve Tenor Gianluca Terronova\'nın solist olarak sane aldığı İzmir Devlet Opera ve Balesi Orkestrası katılımcılara müzik ziyafeti yaşattı. Konserde; G. Verdi\'nin Aida, Il Trovatore, Rigoletto, La Traviata operalarından arya ve düetler, G. Puccini\'nin La Boheme, Tosca operalarından, Ch. Gounod, Offenbach, G. Donizetti ve R. Leoncavallo\'dan arya ve düetler seyirci ile buluştu. Konser sonunda katılımcılar sanatçıların performansını ayakta alkışladı.

Efes Opera ve Bale Günleri, 19 Eylül Salı günü Mozart\'ın ünlü operası \'Saraydan Kız Kaçırma\'; 22 Eylül Cuma günü sahnelenecek \'Romeo ile Jülyet\' balesi ile devam edecek.



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