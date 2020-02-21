Selçuk Yöntem ve Beren Saat yıllar sonra bir araya geldi

Aşk-ı Memnu dizisinde Bihter ve Adnan karakterlerine hayat veren Beren Saat ve Selçuk Yöntem 10 yıl sonra tekrar bir araya geldi. Yöntem, bu anları sosyal medya sayfasından takipçilerinin beğenisine sundu.
Beren Saat ve Kenan Doğulu çifti, Selçuk Yöntem'in rol aldığı Amadeus isimli tiyatro oyununu izlemeye gitti. Ünlü çift, oyun sonrasında kulise giderek usta oyuncu Selçuk Yöntem’i ziyaret etti.
Selçuk Yöntem kuliste çekilen fotoğrafları “Beren ve Kenan dün gece Amadeus’a geldiler ne iyi ettiler” notuyla paylaştı.