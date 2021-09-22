Selçuk Yöntem, tost yerken çekildiği fotoğraf için açtığı davayı kazandı

Sanatçı Selçuk Yöntem’in, tost yerken çekilen bir fotoğrafının Bambi Cafe tarafından izinsiz kullanılması nedeni ile açtığı tazminat davasını kazandı.

Selçuk Yöntem, Bambi Cafe’de tost yediği esnada çekilen bir fotoğrafının, büfenin mönüsünde kullanıldığını fark etti. Yöntem, kafenin sahibi Fatih Güner hakkında 300 bin TL maddi, 100 bin TL manevi tazminat talebi ile dava açmıştı.

Davada konuşan Yöntem'in avukatı, "müvekkilinin Türkiye'nin en önemli tiyatro ve sinema oyuncularından biri olduğunu, davalıya ait kafede Yemek yerken çekilen çok uygunsuz bir fotoğrafının kafenin menü, reklam ve tanıtımlarında, Magazin Gazetecileri Derneği ödül töreni mecmuasında kullandığını, davalının bu yolla davacının kafenin daimi bir müşterisi olduğu algısı yarattığını, sosyal medyada bu fotoğraf nedeniyle davacı ile alay edildiğini, bu nedenle davacının maddi ve manevi zarara uğradığını" öne sürdü.

Davalı kafenin vekili ise "ortada bir eserin, haksız kullanımın söz konusu olmadığını, Magazin Gazetecileri Derneğinin mecmuasında yer alan resmin davalıdan habersiz şekilde yayınlandığını, davacının bazı resimlerinin dükkan içinde kullanılan menülerde yer aldığını ancak Mahkeme aracılığıyla yapılan tespitten sonra imha edildiğini, kafenin tanınmış bir işletme olduğunu, reklama ihtiyaç duymadığını" savunarak, davanın reddini istedi.

İstanbul 4. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi 5 Şubat 2016'da kafe sahibinin Yöntem'e 284 bin lira maddi, 50 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi. Temyiz üzerine Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, 284 bin liralık maddi tazminatı fazla bularak, yerel mahkemenin kararını bozdu.