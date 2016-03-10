Selçuk Yöntem'in 'dilli kaşarlı' pozu Bambi'ye 350 bin liraya patladı!

Selçuk Yöntem dilli kaşarlı tost yerken çekilen fotoğrafının Bambi Cafe menüsünde kullanılması üzerine Yöntem kafe sahibi ve şirkete açtığı dava sonucunda 350 Bin TL kazandı. Son kararı Yargıtay'ın vereceği bildirildi.

Radikal'de yer alan habere göre, Beyoğlu’ndaki meşhur Bambi Cafe, Selçuk Yöntem’in dilli kaşarlı tost yerken çekilen fotoğrafını menüsünde kullanınca olanlar oldu. Bir ay menülerde Selçuk Yöntem’in fotoğrafını kullanan işletme, mahkemenin kararıyla neye uğradığını şaşırdı. Selçuk Yöntem, Bambi Cafe’yi fotoğraflarını izinsiz kullandığı gerekçesiyle mahkemeye verdi. İstanbul 4. Fikri ve Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi, ünlü oyuncuyu haklı buldu ve işletmenin 350 bin lira ödemesine hükmetti.

Reklamdan ne kazandı

Fotoğrafını Selçuk Yöntem’den izin alarak kullandıklarını söyleyen Bambi Cafe’nin sahibi Fatih Güner, 350 bin liralık tazminat miktarının çok fazla olduğunu ileri sürerek itiraz etti. İtiraz dilekçesinde Yöntem’in, Eti Karam reklamlarından ne kadar aldığının mahkemeye beyan edilmesini istedi. Mahkeme, Selçuk Yöntem’e reklamdan aldığı ücreti sordu. Ünlü oyuncu, yazılı olarak bu miktarın 200 bin TL olduğunu mahkemeye bildirdi. Son kararı Yargıtay verecek.