Selçuk Yöntem: Karşılıklı sevginin yaşla ilgisi yok

Oyun Selçuk Yöntem, "Senin Mucizen" programına konuk oldu. Yöntem, “Aşk-ı Memnu”da hayat verdiği Adnan karakterinin kendinden küçük biriyle evlenmesiyle ilgili soruyu, "Yürekten bir sevgi paylaşımı varsa bir sorun görmüyorum. Karşılıklı sevginin yaşla ilgisi yok" diye yanıtladı.

Özel hayatı hakkında konuşan ünlü oyuncu ilk eşi Zuhal Olcay’la Londra maceralarını anlattı. “Zuhal ile konservatuvardan sonra Londra’ya gittik. Garsonluk da yaptık, bulaşık da yıkadık" diyen Yöntem, "Londra’da yaşadığımız evde soba arızası yüzünden elektrik sistemi yandı. Ev sahibi evi boşaltmamızı istedi. Sokakta kaldık” dedi.

İstanbul’a döndükten sonra evliliklerinin bittiğini dile getiren oyuncu, “İstanbul’a döndükten 2-3 yıl sonra da ayrıldık. Ama hâlâ çok iyi dostuz. İkinci evliliğimi Cihan Yöntem’le yaptım” diye konuştu.

Adnan karakterinin kendinden küçük biriyle evlenmesiyle ilgili soruyu Yöntem şöyle cevapladı:

“25 yaşındaki bir insan, illa 29-30 yaşındaki bir insanla mı birlikte olmalı, böyle bir kanun mu var? Yok. Yürekten bir sevgi paylaşımı varsa bir sorun görmüyorum. Karşılıklı sevginin yaşla ilgisi yok.”