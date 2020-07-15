Selçuk Yöntem'den Tuvana Türkay açıklaması!

Doğum gününü dün akşam yakın arkadaşlarıyla kutlayan Selçuk Yöntem, Tuvana Türkay'ın paylaştığı mesajla ilgili konuştu. Yöntem "Arkadaşlar hepsi benim kardeşim, lütfen yanlış şeyler yazmayın" dedi.

Cihangir'de kutlama yapan oyuncuya, Okan Bayülgen, Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ gibi yakın arkadaşları eşlik etti. Akşam saatlerinde mekana gelen oyuncu ekibi, gece yarısı mekândan ayrıldı.

Yöntem, genç oyuncu Tuana Türkay’ın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf hakkındaki soruya ise "Arkadaşlar hepsi benim kardeşim, lütfen yanlış şeyler yazmayın" dedi.