Selçuk Yöntem'den Kenan Işık açıklaması: Hayat mucizeler ile doludur

Selçuk Yöntem, katıldığı bir televizyon programında 8 yıldır komada olan meslektaşı Kenan Işık hakkında, "Son durumu ile ilgili bilgim yok fakat durumu stabil diye biliyorum. Hayat mucizeler ile doludur" dedi.

Selçuk Yöntem, TRT Haber'de ekranlara gelen "Vapurda Çay Simit Sohbet" programına konuk oldu. Yöntem, katıldığı programda, 2014 yılından beri komada olan meslektaşı Kenan Işık hakkında konuştu.

68 yaşındaki sanatçı, üç sezon boyunca izleyiciyle buluştuğu 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasının ilk sunucusu Kenan Işık’ı izlediği zamanları anlattı.

"Yarışmayı seyrederken Kenan Işık’tan başkası sunamaz diyordum" açıklamasını yapan Selçuk Yöntem, tedavisi evinde devam eden Kenan Işık'ın son durumuna ilişkin de konuştu.

"Farklı bir üslup ile sunmak yarışmayı zedeleyebilirdi"

Ünlü isim, “Asıl unutulmaz olan, Kenan Işık o kadar güzel sunuyordu ki, seyrederken 'Bunu ondan başka kimse sunamaz' diye düşünüyordum. 'Kendim sunsam nasıl sunarım?' diye bile aklıma gelmiyordu. Biz Kenan ile aynı ekoldeyiz devlet tiyatrosundan. Onun üslubunu ve aynı ekolden gelmemizin dengesini tutturmam gerekiyordu. Farklı bir üslup ile sunmak yarışmayı zedeleyebilirdi. Son durumu ile ilgili bilgim yok fakat durumu stabil diye biliyorum. Hayat mucizeler ile doludur" açıklamasını yaptı.