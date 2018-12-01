Selçuk Şirin dünyanın en prestijli ödüllerinden biri olan 2018 Jacobs Ödülü'nü aldı

New York Üniversitesi (NYU) Öğretim Üyesi Profesör Selçuk Şirin, sosyal girişimcilik alanında dünyanın en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen 2018 Jacobs Ödülü’nü Zürih'te düzenlenen özel bir törenle aldı.



Jacobs Vakfı, Temmuz ayında, Şirin'in, Amerika’daki Müslüman gençler, göçmen çocuklar ve Suriyeli mülteciler üzerine yaptığı uygulamalı çalışmaları nedeniyle ödüle layık görüldüğünü açıklamıştı.

Göçmen çocuklar ve mülteciler üzerine ABD ve Norveç’te birçok bilimsel çalışmaya imza atan Şirin, dün (30 Kasım) akşam İsviçre'nin Zürih kentinde düzenlenen özel bir törenle, 2018 Jacobs Sosyal Girişimcilik Ödülü'nü aldı.