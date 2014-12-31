Selçuk Parsadan'ın oğlu kimsesizler salonuna sığındı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kış şartlarının ağırlaşmasıyla birlikte sokakta yaşayan 18'i kadın 392 evsiz vatandaşı, Zeytinburnu Spor Salonunda barındırıyor. Sağlık kontrolleri ve kişisel bakımları yapılan evsizlerden biri de Selçuk Parsadan’ın oğlu Hakan Parsadan. Baba Parsadan’ı, Türkiye, Tansu Çiller ve Süleyman Demirel gibi birçok ünlü ismi “dolandırdı” haberleri ile tanıdı. Selçuk Parsadan’ın 2006’da vefatı ile birlikte aile dağılırken, oğlu da 3 yıldır sokaklarda yaşam savaşı verdiğini anlattı.

Parsadan'ın oğlu 3 yıldır sokaklarda

Hürriyet’in haberine göre, sokak, park, metruk bina ve cami avlularında yaşam mücadelesi veren evsizlerden bazıları, ilginç hayat hikâyeleriyle dikkati çekiyor. Eski basketbolcu Selçuk Parsadan'ın oğlu Hakan Parsadan, babasının ölümünün ardından zor duruma düştüğünü anlatarak, 3 yıldır sokakta yaşadığını ve soğuk hava nedeniyle belediyenin spor merkezine sığındığını söyledi.

Ailesini, işini ve varlığını kaybettiğini ifade eden Parsadan şöyle konuştu:

"Bütün Türkiye hikâyemizi biliyor. Basketbolcuydum ve 8-10 sene milli takımda oynadım. Birtakım terslikler oldu mesleğimi bıraktım. Basketbola da geri dönmek istemiyorum. Yıllardır parklarda, ATM'lerde sokaklarda yaşıyorum. Sokaklarda çok sıkıntılar yaşadım. Çok iş istedim ama olmuyor. Şu anda buradayım. Çevremiz çok yüksek ama insanlar öyle bir hale gelmiş ki kendilerinden başka kimseyi tanımıyorlar. Babam ölmeden önce peşinden ayrılmayan dostlar bana telefonu açmadı."

Parsadan, evsizlerin hayatlarının göz önüne alınması gerektiğini vurgulayarak, yetkililerden evsizlere yardım etmelerini istedi.

Önemli davalara bakan bir avukat

Spor salonundaki evsizlerden 80 yaşındaki emekli avukat Erdoğan Gençel de yıllarca önemli davalara baktığını ancak emekli olduktan sonra bazı sorunlardan dolayı 3 yıldır sokaklarda yaşadığını söyledi.

Gençel, hiç evlenmediğini aktararak şunları söyledi:

"İstanbul Barosu'ndan 1990 yıllarında emekliliğimi istedim. Meslekten çok yorulmuştum. Ev alamadım. Ancak siyasi tarihe ilişkin çok kitap satın aldım. Amacım, Kadıköy'de bir halk kitaplığı tesisi yapmaktı. Gerçekleştiremedim. Geçmişte senelerce gençlerin davalarına ücretsiz baktım."

"Sokaklarda yaşıyorum. En büyük sıkıntım içkiye alıştırılmış sokaklarda yaşayan gençler" diyen Gençel, geceleri fenerle kitap okuduğunu ancak sarhoşlardan çekindiğini dile getirdi.

Çiller ve Demirel'i dolandırdı

Şimdilerde oğlu sokaklarda yaşam savaşı veren Selçuk Parsadan, adından, dönemin Başbakanı Tansu Çiller’i kandırarak aldığı örtülü ödenek parası ile duyurdu. Ancak, yürütülen soruşturma sonrası tek “kurban”ın Çiller olmadığı anlaşıldı. Parsadan’ın sinema sanatçısı Perihan Savaş’ın adını kullanarak, dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’i, Gaziantep Belediye Başkanı Celal Doğan’ı, Adnan Polat’ı de benzer yöntemlerle dolandırdığı ortaya çıktı. Kuşkusuz en yüklü parayı (5,5 milyar lira) örtülü ödenekten aldı.

Mayıs 1996’da yakalanan Parsadan, 4 yıl 8 ay tutuklu kaldıktan sonra 19 Şubat 2001’de tahliye edildi. Parsadan tahliye olduktan 5 yıl sonra ise yakalandığı omurilik kanseri sebebiyle yaşamını yitirdi. Parsadan, her ne kadar "örtülü ödenek vurgunu" ile gündeme gelse de aile üyeleriz önemli görevlerde bulundu.

Selçuk Parsadan'ın yargılaması Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı.

Dedesi eski polis müdürü

Parsadan’ın dedesi Beyoğlu Polis Müdürü olarak görev yaptı. Babası Sabahattin Parsadan ise Kadıköy Emniyeti’nde memur olarak çalıştı. Baba Parsadan, dönemin Başbakanı Adnan Menderes’in yakın korumalığını da yaptı. Selçuk Parsadan ise 1980’li yıllarda Galatasaray Spor Kulübü’nde basketbol oynadı.



