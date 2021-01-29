Selçuk Özdağ: Silahlı sopalı saldırıda isimler ve bağlantıları belli oldu; birileri utanacak mı acaba?

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, evinin önünde uğradığı saldırıyla ilgili olarak yürütülen soruşturmada 3 kişinin daha tutuklanmasının ardından "7 kişiden 5 kişi tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Bu kişilerin isim v bağlantıları belli oldu. Birileri utanacak mı acaba?Arkası yarın." açıklamasını yaptı.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a yönelik sopalı ve silahlı saldırı ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 3 kişi daha tutuklandı. Olayla ilgili tutuklu sayısı 5'e yükseldi.

Özdağ, sosyal medya hesabı üzerinden kendisine yönelik düzenlenen saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Saldırının kendisine ve siyaset kurumuna yapıldığını işaret eden Özdağ, "15 Ocak günü şahsıma dolayısıyla siyaset kurumuna alçakça, kalleşçe, korkakça yapılan silahlı sopalı saldırı sonrası 7 kişiden 5 kişi tutuklandı,2 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Bu kişilerin isim ve bağlantıları belli oldu. Birileri utanacak mı acaba? Arkası yarın" dedi.

Ne olmuştu?

Özdağ, 15 Ocak günü, Cuma namazına gitmek üzere evinden ayrıldığı sırada saldırıya uğramıştı. Hastanede tedavi altına alınan Özdağ'ı ziyaret eden Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Özdağ'ın kafasına 18 dikiş atıldığını duyurmuştu. Saldırıya ilişkin AKP ve MHP'den uzun süre açıklama gelmemesi başta Gelecek Partisi olmak üzere CHP, İyi Parti, DEVA Partisi gibi siyasi partiler tarafından eleştirilmişti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, salı günü partisinin grup toplantısında saldırıya ilişkin, "Sicili kabarık bir siyasetçinin evinin balkonuna kamera yerleştirip kavga anını kayda aldırması, sonra da dönüp masumiyet pozuna bürünmesi, bununla da yetinmeyip 'Bana saldırdılar' çığırtkanlığına tevessül etmesi bildik bir numaradır" açıklamasını yapmıştı.

TIKLAYIN: Selçuk Özdağ'a düzenlenen saldırıyla ilgili soruşturmada 3 kişi daha tutuklandı