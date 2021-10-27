Selçuk Özdağ: AKP miladını doldurdu, yakın zamanda büyük kopmalar olacak

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, “AKP miladını doldurmuştur. Oradaki seçmenler bir arayış içerisindedir. Orada göreceksiniz yakın zamanda büyük kopmalar olacaktır. Ocak ayından sonra bekleyin" dedi. Doğuda AKP'den kaçan seçmenin HDP'yi değil, Gelecek Partisi'ne yöneleceğini söyledi.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Manisa'da düzenlenen basın toplantısında partisinin genel merkezi tarafından 17 Eylül'de Gelecek Partisi Manisa İl Başkanlığı görevine yeni atanan Nurten Onultmak ve yönetim kurulu üyelerini tanıttı.

Basın toplantısında açıklamalarda bulunan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, “AKP’nin ömrünü tamamladığını” , “artık uzatmaları oynadığını” ifade etti.

Sözcü gazetesinden İlker Kılıçaslan’ın haberine göre, AKP’nin devlet sopasıyla ayakta durmaya çalıştığını ifade eden Özdağ, “AKP artık hizmetleriyle ayakta duramaz. Cumhur İttifakı'nın ortaklarına sesleniyorum. Siz bundan sonra millet desteğini alamazsınız” dedi.

AKP’nin artık Türkiye’ye bir şey veremeyeceğini söylen Özdağ, iktidara “Sizin vereceğiniz tek şey korku, açlık, yasaklar, yolsuzluk, yoksulluktur. Çünkü siz tükendiniz” diye seslendi.

“Yakın zamanda büyük kopmalar olacak”

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özdağ açıklamasında son olarak AKP'den büyük kopmaların yaşanacağı dile getirerek şu cümlelere yer verdi;

“Yeter ki siyasetçiler adam olsunlar. Elleri temiz ve alınları temiz olsun. Yeter ki çıksınlar millet için çalışsınlar.

“Kendileri ve partileri için çalışsınlar. Biz bunun için yola çıktık. Bugün Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden kurtulmamız lazım. Tek adam Türkiye'yi yönetemez. Çoğulculukla, çok akılla yönetilmeye ihtiyacımız var. Oda TBMM'dir.

Saray veya külliye değildir. Türkiye'de milletin iradesinden başka bir şey yoktur. Biz onu oluşturacağız. Türkiye'nin kaynaklarını birilerine peşkeş çektirmeyeceğiz.

AKP miladını doldurmuştur. Oradaki seçmenler bir arayış içerisindedir. Orada göreceksiniz yakın zamanda büyük kopmalar olacaktır. Ocak ayından sonra bekleyin.

Gelecek Partisi çok büyüyecektir. Doğuda AKP'den kaçan seçmen bir arayış içerisindedir. HDP'ye gitmeyeceklerdir. Onlar Gelecek Partisi'ne gelecektir.”