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Spor

Selçuk İnan'ın yerine Mehmet Ekici

Galatasaray yönetimi, Trabzonspor'la olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek Mehmet Ekici için bonservis ödemeyi düşünmüyor

16 Aralık 2016 17:27

Galatasaray'da Selçuk İnan’ın yerine 26 yaşındaki Mehmet Ekici’ye forma giydirilmesinin planları başladı.

Milli futbolcunun Trabzonspor’la olan sözleşmesi sezon sonunda biteceği için, yönetimin bu işi bonservis bedeli ödemeden bitirme şansı var. 

Hem Galatasaray’ın Trabzon’la ilişkisini bozmamak hem de orta alandaki alternatifi çoğaltmak adına, bu iş devre arasında da bitirilebilir.

Fanatik'in haberine göre; ikinci senaryoda da Trabzonspor’a belirli bir miktar bonservis ödenmesi, böylece 3 tarafın birden kazanması ihtimaller arasında.

Selçuk İnan da 5 yıl önce, 26 yaşındayken Trabzonspor’da yine sözleşmesi bitince bonservis bedelsiz Galatasaray’a transfer olmuştu.

Mehmet Ekici gibi o da Fenerbahçe’nin transfer gündemindeydi. Sarı-Kırmızılılar, Ekici’nin olası transferinde yıldız oyuncuyu orta sahanın merkezine koymayı ve Selçuk’u kulübeye çekmeyi planlıyor.

 

Riekerink çok istiyor

 

Mehmet Ekici’yi Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink’in de çok beğendiği ve takımında görmek istediği öğrenildi. Hollandalı hoca bu transferin devre arasında gerçekleşmesi durumunda ilk 11’i değiştirmeye hazır. Hatta Riekerink’in bu düşüncesini yöneticilerle de paylaştığı belirlendi. 

Trabzonspor’a 2014-2015’te 1.5 milyon Euro’ya transfer olan Mehmet Ekici, bu sezon 13 maçta attığı 3 golle takımına katkıda bulundu. 12 kez milli formayı da giyen 26 yaşındaki futbolcu, her iki ayağıyla da etkili olabiliyor.

 

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