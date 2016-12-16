"Fenerbahçeliler Galatasaray'ın Kadıköy'de kaldırdığı kupayı 100 yıl geçse unutamaz"

Galatasaray'ın eski futbolcusu Necati Ateş, "100 yıl geçse de, Fenerbahçeliler Galatasaray'ın Kadıköy'de kaldırdığı kupayı unutamaz" dedi.

Necati Ateş, Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen panelde, bu sezon Beşiktaş'ın şampiyonluk yarışında rakiplerinden bir adım daha önde olduğunu söyledi.

Necati Ateş şunları söyledi: "18 yıllık bir gerçek var, Galatasaray Fenerbahçe'yi yenemiyor ama Galatasaray'ın gerçekleri daha büyük. Fenerbahçe Galatasaray'ı Kadıköy'de 18 yıldır yeniyor ama bir şampiyonluk kupasını kendi evinde Galatasaray'a kaybetmiştir. 100 yıl geçse de Fenerbahçeliler bunu unutamaz.



Ayrıca benim dönemimde Fenerbahçe'yi kupa maçında 5-1 yendik ama önemli olan bunları güzel bir şekilde konuşup tatlı bir rekabet yaşamak. Ayrıca bu tartışma Souness'in Kadıköy'de diktiği bayrağa kadar gider" şeklinde konuştu.

"Melo'nun futbolculuğu tartışılmaz"

Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Felipe Melo hakkında da konuşan Ateş, "Melo dışarı da muhteşem bir insan ama sahada değişik bir karakterdi ancak Galatasaray'da bazı gelenekler vardır bazı oyuncuları bir yerden sonra tolere edemiyorsun, futbolculuğu tartışılmaz ama biraz sıkıntılı bir oyuncuydu" ifadelerine yer verdi.

"Eren Derdiyok'un 15 golü bulacağını düşünüyorum"

Necati Ateş, sarı-kırmızılıların bu sezon renklerine bağladığı Eren Derdiyok'un performansı ile ilgili düşüncelerini dile getirerek, "Eren çok iyi başlangıç yaptı, harika goller attı. 4-5 hafta gol atamadı ama sonradan girdiği maçta gol attı. Eren'in 10 golün üzerini geçip 15 golü bulacağını düşünüyorum" dedi.

"Sow'un golü tartışmaya açık pozisyon değil"

Sow'un Antalyaspor'a attığı golün iptal kararını doğru bulan Ateş, "Gönül isterdi ki Sow'un rövaşatası gol olarak sayılsın, bu sezon böyle çok gol attı ama bir kural var bu kuralı da uygulamak zorundasın. Kural diyor ki faul tartışmaya açık bir pozisyon değil" diye konuştu.

"Beşiktaş şampiyonluk yarışında bir adım önde"

Beşiktaş'ta sakatlıkların çoğalması durumunda takıma olumsuz yansıyabileceğini söyleyen Necati Ateş, "Beşiktaş'ın oturmuş bir kadrosu var, öz güveni yüksek olması ve oynadığı futboldan dolayı yarışta bir adım önde gibi görünüyor ancak sakatlıkların çoğalması Beşiktaş'ta biraz sıkıntı oluşturacaktır" şeklinde konuştu