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Spor

"Galatasaray Rafael Toloi'yle anlaştı"

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, Galatasaray'ın devre arasında Atalanta'nın stoperine yıllık 1.5 milyon Euro verdiğini yazdı

16 Aralık 2016 16:55

Transfer haberleriyle dünya çapında ün yapan İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, Atalanta'nın savunma oyuncusu Rafael Toloi'nin Galatasaray ile anlaştığını duyurdu.

Di Marzio haberinde şunları kaydetti, "Gözden çıkardığı Aurelien Chedjou'nun yerine stoper arayan Galatasaray, Atalanta'nın savunmacısı Rafael Toloi'yi renklerine bağlamak için gün sayıyor."

Atalanta ile sözleşmesi 2018'de sona erecek Toloi, sarı-kırmızılıların önerisinin ardından kulübünün sözleşme uzatma teklifini reddetti. Yıllık 700 bin Euro alan 26 yaşındaki oyuncuya, G.Saray'ın 1.5 milyon Euro ücret teklif ettiği öğrenildi.

 

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