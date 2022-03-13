Selçuk Demirel'den bir İstanbul kitabı: "İs-tan-bul'u hecelemek bile sihirli bir kelimeyi tekrarlamak gibi bir şey!"

Le Monde, Le Monde Diplomatique, Le Nouvel Observateur, The Washington Post, The New York Times, The Wall Street Journal gibi dünyanın önde gelen gazete ve dergilerinde 1974 yılından beri yayımlanan desenleriyle bilinen, 50'nin üzerinde kitap ve albümü yayımlanan Selçuk Demirel'in yeni kitabı "Birdenbire Istanbul" raflardaki yerini aldı. Yapı Kredi Yayınları tarafından yayımlanan "Birdenbire Istanbul", Beyoğlu, Pera, Boğaziçi, Galata ve Galata kulesi ve diğer bütün güzellikleriyle şiir kent İstanbul'a adanmış bir çalışma.

Selçuk Demirel'in çizimlerinde her zaman ayrı bir yeri olan İstanbul'u şairler eşliğinde dolaşmak isteyenler için, tam bir edebi ve görsel şölen vaat ediyor.

Demirel, kitap hakkındaki duygularını şu sözlerle anlatıyor:

"İstanbul'da 'İstanbulluyum' diyecek kadar uzun bir süre yaşamadım. Her seferinde biraz daha fazla kalmak isteğiyle gelip gittim. Bu yüzden bir kentte yaşarken ister istemez içine düştüğümüz kanıksamak, bir kente alışmak, körleşmek, İstanbul'la benim aramda söz konusu olmadı.

İstanbul'a her gelişim bir sevgiliyle buluşmanın sevincidir. Bu yüzden de İstanbul'da geçirdiğim zamanların benim için ayrı bir önemi vardır.

Ayrılırken de kim bilir bir daha ne zaman buluşabileceğiz sevgili, diye düşündüğüm bir kent İstanbul.

İs-tan-bul'u hecelemek bile sihirli bir kelimeyi tekrarlamak gibi bir şey!

Bu kitaptaki resimlerin hepsini İstanbul'un çok uzağında, Paris'te çizdim, boyadım. Bu yüzden sevgi ve hasret dolu resimlerdir.

Bu çalışmalarıma, İstanbul tutkunu yazarlar ve şairler de eşlik etti. Böylelikle ortaya 'Birdenbire Istanbul' kitabı çıktı."

Selçuk Demirel.