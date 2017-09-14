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Selana Gomez'e böbrek nakli

Gomez, Lupus hastalığı nedeniyle böbrek nakli yaptırmak zorunda kaldığını açıkladı

14 Eylül 2017 22:39

Şarkıcı Selena Gomez, Lupus hastalığı nedeniyle böbrek nakli yaptırmak zorunda kaldığını, açıkladı. Kendisine böbreği bağışlayanın en yakın arkadaşı olduğunu söyleyen Gomez, arkadaşıyla birlikte hastane odasında çektirdikleri fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı.

“Bu yüzden sahnelere çıkamadım”

25 yaşındaki Gomez Lupus hastalığına yakalandığını, bunun için geçen yaz medyada yer almadığını, sahnelere çıkamadığını ve yeni albümünün tanıtımını da yapamadığını açıkladı. Gomez, hastalığı yenebilmek için böbreğe ihtiyaç duyduğunu, kendisine böbrek vermeyi ise en iyi arkadaşı Francia Raisa’nın kabul ettiğini söyledi.

Gomez’in Instagram paylaşımında yer alan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Bazı hayranlarımın geçen yaz büyük ölçüde gözlerden uzak olduğumu ve gurur duyduğum müziğimi tanıtmak için çabalamadığımı farkettiğini biliyorum. Sebebi şu ki yakalanmış olduğun Lupus hastalığı nedeniyle böbrek nakli yaptırmam gerekiyordu. Genel anlamda sağlığımın düzelmesi için (dinlenmeye) ihtiyacım vardı. (…) Aileme ve harika doktorlarıma ameliyat öncesi ve sonrasında benim için yaptıkları her şey için teşekkür ederim. Ve son olarak, arkadaşım Francia Raisa’ya minnetimi ifade edebilmek için uygun kelimeleri bulamıyorum. O bana hayatımın hediyesini verdi ve böbreğini bana bağışlayarak büyük bir fedakarlık yaptı.”

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