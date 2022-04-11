Selami Şahin, yıllar önce geçirdiği trafik kazasını anlattı: Kolumu keseceklerdi

Söz yazarı ve besteci Selami Şahin, Armağan Çağlayan'ın YouTube'da yayınlanan 'Dur Bi Dinle' isimli programına konuk oldu. 1980'li yıllarda geçirdiği trafik kazası sonrası hayata nasıl tutunduğunu anlatan sanatçı, "Kolumu keseceklerdi neredeyse. Kafama darbe yediğim için bir yerde saç var, bir yerde de yok" dedi.

Armağan Çağlayan’ın YouTube’da yayınlanan “Dur Bi Dinle” isimli programının bu haftaki konuğu Selami Şahin oldu. İrem Derici’nin şarkılarını okumaması için ihtarname göndermesiyle ilgili konuşan söz yazarı ve besteci Şahin, "Arkadaşlar bu konu hakkında fazla konuşmak istemiyorum. Ben İrem Hanım'a karşı değilim. Kim olursa olsun benimle bir mutabakat imzalamadan hiçbir şarkımı bir yerde okuyamaz" dedi. Basın mensuplarının "Sosyal medyada daha önce ailenizin yaşadığı sorunlar nedeniyle ihtarname çektiğiniz söyleniyor" hatırlatması üzerine Selami Şahin, "Benim kimseyle yaşadığım bir sorun yok. O konuyu çocuklarıma sorun" şeklinde konuştu.

Şahin, sohbetin bir bölümünde, 1980’li yıllarda geçirdiği trafik kazası sonrası hayata nasıl tutunduğunu da anlattı. Otomobiline kamyon çarptığını söyleyen Şahin, şunları kaydetti:

“Caddebostan’a giderken önümüze kamyon fırladı. Yanımdaki arkadaşım vefat etti. Elimi alnıma koyarak, başımı korumuşum, yoksa ölecektim. Kolumu keseceklerdi neredeyse. Lider bir yaşındaydı daha. Kafama darbe yediğim için bir yerde saç var, bir yerde de yok.”