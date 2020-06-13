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Selami Şahin ve Ercan Saatçi polis zoruyla ifade verecek

13 Haziran 2020 20:00

TÜRKİYE Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği’nde (MESAM) yönetim kurulu üyesi olan sanatçı Ali Rıza Binboğa, 2 yıl önce meslektaşı Mustafa Özkent’e tehdit ve hakaret davası açtı.

Hürriyet'te yer alan habere göre Binboğa, MESAM toplantısı sırasında kendisine dolandırıcı dediğini iddia ettiği Özkent’in 4 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılmasını talep etti. Davanın son duruşması Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenirken mahkeme, olay sırasında aynı masada olan Selami Şahin ile Ercan Saatçi’nin polis zoruyla mahkemeye getirilmesine karar verdi. Mahkeme ayrıca Yavuz Bingöl’ün tanık olarak dinlenmesine karar verdi. 

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