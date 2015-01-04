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Selami Şahin: Hz. Muhammed'i üç kez rüyamda gördüm

Selami Şahin, yaptığı açıklama ile dikkat çekti

04 Ocak 2015 12:16

Ünlü sanatçı Selami Şahin, "Peygamber Efendimizi rüyamda gördüm ve ona şarkı yazdım" dedi.

İpek Tuzcuoğlu'nun programına konuk olan Şahin, "Efendim" adlı şarkısının nasıl ortaya çıktığını ise şu sözlerle anlattı:

“Sanırım anneme ve babama yaptığım iyiliklerden dolayı ramazan ayında Peygamber Efendimiz’i 3 kez rüyamda gördüm. ‘Efendim’ şarkısını Peygamber Efendimiz için yazdım.”

Selami Şahin'in yazdığı ''Efendim'' şarkısının sözleri şöyle:

İki elim kanda olsa gelirim.
Yeter ki çağır sen beni efendim.
Aşktan öte bir tutkusun içimde.
Her istediğin bir emirdir efendim.

Sen bir yana bütün alem bir yana,
Bendeki aşk bir Allah'a bir sana.
Çekilecek derdin varsa ver bana.
Bu can senin ben seninim efendim.

Benim için sen her şeyden kutsalsın.
Sesin bir nur sen bir nursun efendim.
Dualarım sana varmak içindir.
Erişilmez bir yerdesin efendim

 

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