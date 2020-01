Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) insansız uzay aracı ‘New Horizons'

(Yeni Ufuklar), cüce gezegen Plüton'a en yakın mesafeye ulaşarak yoluna devam etti.

Dokuz yılı aşkın bir süredir devam eden yolculuğun sonunda NASA'da coşkulu kutlama

havası vardı. Maryland'deki Laurel kontrol merkezinde NASA çalışanları, aileleri ve

yüzlerce konuk sevinç çığlıkları attı.

Haber, NASA'nın Twitter hesabından “Selam Plüton. En yakın mesafeye ulaştık.

Herkese tebrikler” ifadesiyle paylaşıldı.

Satte hızı 50 bin kilometreyi bulan uzay aracının, hakkında fazla bilgi bulunmayan

Plüton sistemine girişi, küçük toz parçacıklarıyla çarpışma riski nedeniyle tehlikeli bir

misyon olarak değerlendiriliyordu. Plüton etrafındaki New Horizons, Plüton'a 12 bin 500

kilometre yaklaştı. Şimdi uçuşun sorunsuz geçtiğine

dair teyit sinyalinin NASA'ya

ulaşması bekleniyor. New Horizons'dan gelecek sinyalin Dünya'ya çarşamba sabah

erken saatlerde ulaşması bekleniyor.

“Tarihi bir an”

New Horizons'ın Güneş Sistemi'nin kenarındaki cüce gezegen ile karşılaşması,

uzaycılık tarihinde tarihi bir an olarak nitelendiriliyor. New Horizons, hakkında fazla

araştırma bulunmayan Plüton ve etrafındaki beş uyduya en fazla yaklaşan araç oldu.

NASA'dan yapılan açıklamada en yakın mesafeye TSİ 14:49'da

ulaşıldığı, aracın

araştırma çalışmalarının ardından Dünya'ya

sinyali salı gecesi TSİ 23:00'te

göndereceği bildirildi. Yaklaşık 4 milyar 800 milyon kilometre uzaklıktaki Dünya'ya

sinyalin varmasının dört buçuk saati aşkın bir zaman alacağı, dolayısıyla ancak

çarşamba sabahı TSİ 04:00'te ulaşabileceği kaydedildi.

Tabii bunun için New Horizons'ın yolculuğu çarpışma yaşamadan hasarsız atlatması

gerekiyor. Misyonun bilimsel direktörü Alan Stern, Plüton'un etrafındaki parçacıklarla

çarpışma riskini 10 binde bir olarak açıklamıştı.

NASA uzmanları, kısa mesaj servisi Twitter üzerinden Plüton ile ilgili soruları yanıtlıyor.

On yıllar boyunca Güneş Sistemi'ndeki dokuz büyük gezegen arasında sayılan Plüton,

2006 yılında cüce gezegen ilan edilmişti. Plüton'u da kapsayan Kuiper Kuşağı alanı,

Güneş Sistemi'nin dört buçuk milyar yıl önceki başlangıç dönemine dair işaretler

taşıyor. NASA bilim misyonlarında görevli John Grunsfeld, “Plüton sistemi Güneş

Sistemimizin başlangıcından kalma bir fosil artıktır. New Horizons'ın misyonu yeni bir

araştırma alanı açmış olacak. Nereden geldiğimizi öğreneceğiz” diye konuştu.

New Horizons, yolculuğu sırasında şimdiden önemli veriler sağladı. Örneğin aracın

ölçümlerine göre Plüton'un bin yüz 85 kilometrelk çapla sanıldığından biraz daha büyük

olduğu ortaya çıkmış oldu. NASA'nın fotoğraflarında ayrıca Plüton'un

yüzeyinde kalp

şeklinde açık renkli bir leke keşfedildi.