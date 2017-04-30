T24 LogoT24 Logo
Politika

Selahattin Demirtaş'ı ziyaret eden CHP'li Tuncay Özkan: Mahkemede söyleyecekleri çok önemli

"Adalet,özgürlük,barış için müthiş düşünceleri var"

30 Nisan 2017 15:00

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret eden CHP milletvekili Tuncay Özkan, "Müthiş düşünceleri var. İlk duruşmadan itibaren söyleyecekleri çok önemli" dedi.

CHP Milletvekili Tuncay Özkan, cuma günü, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı tutuklu olduğu Edirne F Tipi Cezaevi’nde ziyaret etti.

Demirtaş’la görüşmesine ilişkin düşüncelerini Twitter hesabından paylaşan Özkan, “Adalet,özgürlük,barış için müthiş düşünceleri var. İlk duruşmasından itibaren söyleyecekleri çok önemli” dedi.

Özkan, ziyarete ilişkin şu tweetleri attı:

ETİKETLER

HDPSelahattin DemirtaşCHPTuncay Özkan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24