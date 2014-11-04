Selahattin Demirtaş'a uçakta Kobanê tepkisi

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Diyarbakır-Ankara uçağında bir yolcu ile Kobanê olayları nedeniyle tartışmasının tanığı olan AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Hamzaoğulları, yaşananları anlattı.

'1 Kasım'da sokağa insanları tekrar dökmeye çalışıyorsunuz'

Aynı uçakla Ankara'ya geldiğin belirten AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Hamzaoğulları, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile bir yolcu arasında uçakta başlayan ve körük ile apronda devam eden tartışmayı şöyle anlattı.



"30 Ekim akşamı 21.20 Diyarbakır-Ankara uçağı ile buraya hareket etmiştik. Uçak aprona indikten sonra yaklaşırken körüklere doğru 3'ncü sırada oturan bir yolcu Selahattin Demirtaş'a 'Selahattin Demirtaş, 1 Kasım'da sokağa insanları tekrar dökmeye çalışıyorsunuz. Bu ölümler yeterli değil mi? Yetmedi mi? İnsanları öldürerek ne ele geçirmek istiyorsunuz' diye tepkisi oldu.







'Erkeksen yüzüme de söyle'

Selahattin Demirtaş ise dönerek 'Terbiyesizlik yapma' dedi. Kendisi de 'Ben terbiyesizlik yapmıyorum, yüreğim yanıyor. Benim çocuğum Kobanê olaylarında yaralandı. Yaralı bir evladın babasıyım. Tepkimi anlaman lazım' dedi. Selahattin Bey bu tepki üzerine 'Çıkışta erkeksen bu ifadeleri yüzüme de söyle' dedi. Beyefendi de 'Ben Allahtan başka kimseden korkmuyorum' dedi. Hatta oturduğu yeri de tarif etti. Selahattin bey o dönemde korumasına susturmasını söyledi. Korumasının bir fiziki teması olmadı beyefendi ile koruması susturmaya çalıştı ama babanın tepkisi sürdü.

Tepki üzerine uçakta olan yolcularda da karşılıklı tepkiler başladı. Uçak indikten sonra Selahattin Bey güvenlik çağırılmasını istedi. Uçağın kapısı açıldıktan sonra da Selahattin Bey ben bu yolcuyu almadan gitmeyeceğini söyledi. Bende kendisine, bu yapılanan doğru olmadığını, oturduğu yerin belli olduğunu ve şikayeti olacaksa emniyetin gerekeni yapacağını söyledim. Kendisi ısrarcı oldu. Bende kendisine Diyarbakır'a faydasının olmayacağını söyledim. Sonra körükte biraz daha ilerledik. Arkadan gelen yolcularla da arasında bağrışmalar vardı."