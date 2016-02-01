T24 LogoT24 Logo
Gündem

Selahattin Demirtaş: Sur'u harabeye çevirdiniz, ne Toledo'su?

''Başbakan Cizre ve Sur’daki durumun giderek büyüdüğünün farkında değil''

01 Şubat 2016 15:43

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, çatışmalar nedeniyle büyük kısmı harabeye dönen Diyarbakır’ın Sur ilçesini İspanya’nın Toledo kentine çevirme projesini açıklayan Başbakan Ahmet Davutoğlu’na yanıt verdi. Demirtaş ‘’Sur’u yakıp yıkan kendileridir. Cizre’de sanki mevzu bitti, iş şimdi imara, Toledo’ya çevirmeye geldi. Oraları cehenneme çevirdiniz, ne Toledo’su?” dedi. 

Partisinin Merkez Yürütme Kurulu toplantısında konuşan Demirtaş, altı aydır operasyonların devam ettiğini, iki aydır da kesintisiz sokağa çıkma yasağı uygulandığını hatırlatarak, şöyle konuştu: “Başbakan Cizre ve Sur’daki durumun giderek büyüdüğünün farkında değil. Bunun faturasını topluma vermemek için köşe bucak kaçan bir Başbakan var. Sur’u yakıp yıkan kendileridir. Cizre’de sanki mevzu bitti, iş şimdi imara, Toledo’ya çevirmeye geldi. Oraları cehenneme çevirdiniz, ne Toledo’su?”

 

Suudi Arabistan dönüşü açıklamıştı

 

Suudi Arabistan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Davutoğlu, Suriye’yi aratmayan görüntülerin geldiği Sur için, “İspanya’nın Toledo şehri gibi mimari dokusuyla herkesin görmek istediği bir yer haline gelecek” demişti.

 

ETİKETLER

selahattin demirtaşsurhdpahmet davutoğlutoledohdp pmbaşbakan

İlgili Haberler

Başbakan Davutoğlu: Güneydoğu'da yeni bir güvenlik planlamasına gidiyoruz

"Sur’u öyle inşa edeceğiz ki aynen Toledo gibi olacak"

Davutoğlu'ndan "Nasıl bu kadar zalim oldunuz ey Başbakan" diye soran Mahsun Kırmızıgül'e cevap

"Bana zalim diyen bizim hayat geçmişimize de..."

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24