Selahattin Demirtaş: Sur'u harabeye çevirdiniz, ne Toledo'su?

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, çatışmalar nedeniyle büyük kısmı harabeye dönen Diyarbakır’ın Sur ilçesini İspanya’nın Toledo kentine çevirme projesini açıklayan Başbakan Ahmet Davutoğlu’na yanıt verdi. Demirtaş ‘’Sur’u yakıp yıkan kendileridir. Cizre’de sanki mevzu bitti, iş şimdi imara, Toledo’ya çevirmeye geldi. Oraları cehenneme çevirdiniz, ne Toledo’su?” dedi.

Partisinin Merkez Yürütme Kurulu toplantısında konuşan Demirtaş, altı aydır operasyonların devam ettiğini, iki aydır da kesintisiz sokağa çıkma yasağı uygulandığını hatırlatarak, şöyle konuştu: “Başbakan Cizre ve Sur’daki durumun giderek büyüdüğünün farkında değil. Bunun faturasını topluma vermemek için köşe bucak kaçan bir Başbakan var. Sur’u yakıp yıkan kendileridir. Cizre’de sanki mevzu bitti, iş şimdi imara, Toledo’ya çevirmeye geldi. Oraları cehenneme çevirdiniz, ne Toledo’su?”

Suudi Arabistan dönüşü açıklamıştı

Suudi Arabistan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Davutoğlu, Suriye’yi aratmayan görüntülerin geldiği Sur için, “İspanya’nın Toledo şehri gibi mimari dokusuyla herkesin görmek istediği bir yer haline gelecek” demişti.