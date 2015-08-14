Selahattin Demirtaş: Seçimlerde oy hedefimiz yüzde 20

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, erken seçime gidilmesi durumunda oy hedeflerinin yüzde 20 olduğunu açıkladı. İncirlik Üstü’nün IŞİD’e karşı operasyonlarda kullanılmak üzere açılmasını da değerlendiren Demirtaş “ABD’nin İncirlik anlaşmasında Kürtlere ihanet ettiğine inanmıyorum. IŞİD’e karşı alınacak her tedbiri desteklerim” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 'One minute' çıkışı yaptığı Davos'taki oturumun moderatörlüğünü yapan ABD'li gazeteci David Ignatius'a açıklamalarda bulundu. Ignatius, Washington Post’ta kaleme aldığı makalede, Demirtaş'a telefonda yönelttiği soruların yanıtlarını aktardı.

Makaleye göre, HDP lideri Demirtaş, “ABD’nin İncirlik anlaşmasında Kürtlere ihanet ettiğine inanmıyorum... IŞİD’e karşı alınacak her tedbiri desteklerim” dedi.

‘Öcalan barış görüşmeleri için hazır’

PKK'nın saldırılarına yönelik geçmişte yaptığı eleştirileri de yineleyen Demirtaş, PKK lideri Abdullah Öcalan'ın "tüm barış görüşmelerine yeniden başlamaya hazır olduğunu" söyledi.

‘Oy hedefimiz yüzde 20’

Ignatius'a göre HDP'nin bir sonraki seçimde oylarını artıracağını tahmin eden Demirtaş, "hedeflerinin yüzde 20 olduğunu" belirtti.