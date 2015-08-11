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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirtaş'a çifte tazminat davası

Demirtaş'ın 'Suruç katliamnı Saray'a bağlı özel gladyo örgütü yaptı' iddiasını dile getirmişti

11 Ağustos 2015 13:59

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan adına avukatları tarafından HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında çifte tazminat davası açıldı.

Demirtaş'ın "Suruç katliamnı Saray'a bağlı özel gladyo örgütü yaptı'' sözleri nedeniyle 50 bin TL tazminat talep edildi.

HDP liderinin 28 Temmuz'daki grup toplantısında Bahçeli'ye ithafen kullandığı ''Seçim öncesi hırsızdan hesap soracağız deyip seçim sonrası Saray'da sefa sürenler mi şerefli?' 'ifadeleri için ise 20 bin lira tazminat isteniyor.

İki dava da Ankara 4. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülecek. Erdoğan, Demirtaş'ın gladyo iddialarına ''Bu aslı astarı olmayan terbiyesizce bir ifadedir. Haddini bilsin'' yanıtını vermişti.

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