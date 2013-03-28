Selahattin Demirtaş: Öcalan 'çekilin' demedi

BDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş, "Abdullah Öcalan'ın henüz geri çekilme yapmadığı"na vurgu yaparak ,"bunun için hükümetin adım atmasını bekleyecek" dedi.

cnnturk.com'da yer alan habere göre; çözüm sürecinde geri çekilme ve yasal zemin talepleri tartışılırken, BDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş'tan, Abdullah Öcalan'ın henüz geri çekilme çağrısında bulunmadığı açıklaması geldi: "Geri çekilme için Öcalan'ın PKK'ya çağrı yapması lazım. Nevruz'da sadece 'buna hazırım' dedi. Öcalan, geri çekilme çağrısı için hükümetin adım atmasını bekleyecek." Öcalan'ın "geri çekilin" demediğini, "hazırım" mesajı verdiğini öne süren Demirtaş, bunun üzerine PKK'nın ateşkes ilan ettiğini söyledi.

'Adalet Bakanı ile görüştüm'

Demirtaş, hükümetin atacağı adımların ardından yapılacak geri çekilme çağrısının da kendileri aracılığıyla iletileceğini belirtti. Süreç için yasal güvence talebini bir kez daha dile getirdi. Hatta hükümet nezdinde bu konuda ilk resmi girişimlerini yaptıklarını söyleyen Demirtaş, Adalet Bakanı Sadullah Ergin ile görüştüğünü açıkladı ve şunları söyledi:

"Parlamenterlerden bir komisyon bir de akil insanlar komisyonu kurulabilir. Parlamenter komisyonunun kuruluş yasasında çekilmeye nezaret etme, süreci denetleme konuları yer alır ve çekilmeyi güvenceye alan yasaya dönüşebilir. Komisyon önerimizi Adalet Bakanlığı'na ilettik."

Demirtaş, Adalet Bakanlığı'na sundukları komisyon önerisine henüz yanıt gelmediğini söyledi. Ama hükümetin de yasal düzenleme arayışında olduğunu öne sürdü, "AK Partili hukukçular çalışıyor, formül arıyor" diye biliyorum ifadesini kullandı: Sadece yasal zemin değil Demirtaş bir başka talebi daha dile getirdi. Kandil'den verilen, "Orta kademe komutanları ikna etmek lazım" sözüne açıklık getirdi, "Öcalan'ın sesinden duymak istiyorlar, Kandil ile İmralı arasında bir trafik kurulabilir" dedi.

Çözüm sürecinde muhalefetin rolüne de değinen Demirtaş, Kemal Kılıçdaroğlu'na "Hükümet yapmıyorsa, sizi süreç hakkında biz bilgilendiririz" mesajı gönderdiğini ama yanıt alamadığını ifade etti.