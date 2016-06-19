Selahattin Demirtaş: MİT silahları PYD'ye satılıyor

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Türkiye’nin MİT aracılığıyla Suriye’deki farklı Kürt gruplara ve Türkmenlere gönderdiği silahların bu gruplar tarafından PYD’ye satıldığını söyledi. Demirtaş, “Dünya, Erdoğan ile IŞİD’in ideolojisinin aynı olduğu görüşünde” dedi.

Demirtaş’ın Cumhuriyet’ten Mahmut Lıcalı'ya yaptığı açıklamalar özetle şöyle:

"Belgesiyle ispatlasınlar, bir şey demeyiz"

(Bölge belediyelerinin PKK’ye yardım ettiği iddiaları üzerine) Senin müfettişlerin yıllardır soruşturma yapıyor böyle bir şey çıkmamış. Bu ispatlanırsa, belediye başkanı suç işlemişse bizim bir şey diyeceğimiz yok. Asıl teröriste para gönderen, teröriste arabayla silah gönderen bunlardır. Yakalandılar. Adana’da MİT tır’ları yakalandı. Asıl teröre yardım eden AKP.

"Kızacak ama imajı bu"

(Erdoğan’ın Avrupa Parlamentosu’nda duvara YPG bayrağının asılmasına gösterdiği tepki üzerine) AP’de PYD’nin imajı IŞİD’e karşı savaşan kahramanlar imajıdır. Erdoğan’ın imajı ise IŞİD teröristlerine yardım eden lider imajıdır. Kendisi kızacak, ama dünyadaki imajı budur

"İl başkanı bulamaz"

(Yeni Kürt partisi) Kürtlerin en büyük İslami partisi HDP’dir. İl başkanı bile bulamazlar birçok yerde

"Para döküyorlar"

Suriye’de PYD’ye karşı hükümetin desteğiyle bir güç oluşturulması arayışı çok boş bir iş. Onu yapmak yerine PYD’yle görüş. Halkta karşılığı olan, güçlü olan, etkili olan örgüt PYD. Bunlar MİT organizasyonudur. MİT, Suriye’nin kuzeyinde, Rojava’da da böyle PYD karşıtı örgütlenmelere girmek istiyor. Ama tutturabilecekleri bir iş değil. Yıllardır uğraşıyorlar, ama olmuyor. Para döküyorlar, silah veriyorlar. Oradaki farklı Kürt gruplarına ve Türkmenlere silah gidiyor. Onlar silahları götürüp PYD’ye satıyorlar. Bunun şeyleri var. Bilinsin diye söyleyeyim

"Liselilerin eylemi çok değerli"

Liseliler eylemi çok değerli: Cumhurbaşkanı bunu eleştiriyorsa çok düzgün bir iş yapıyorlar. Liseliler çok düzgün bir iş yapıyorlar. Gençler cesaretle bunu sürdürmeli ve büyütmelidir.

"Mahkemelerde siyasi duruş"

(Mahkemelerde gösterilecek tavır üzerine) Ortak bir siyasi tutum belgemiz olacak. Sorulacak hiçbir soruya o belge dışında yanıt vermeyeceğiz. Her mahkemeye, her savcıya yanıtımız o olacak.

"Diploması için başvuracağız"

(Erdoğan’ın diploması) Hem üniversiteye hem de diplomayı onaylayan notere başvurularımız olacak. Vekilliğimizi düşürmek için elinden geleni yapan bir Cumhurbaşkanı’nın, kendisi tam olarak Cumhurbaşkanı seçilmeye haiz miydi? Kendisi çıkacak, diplomanın aslını gösterecek.