T24 LogoT24 Logo
Politika

Selahattin Demirtaş: MİT silahları PYD'ye satılıyor

“Dünya, Erdoğan ile IŞİD’in ideolojisinin aynı olduğu görüşünde”

19 Haziran 2016 15:37

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Türkiye’nin MİT aracılığıyla Suriye’deki farklı Kürt gruplara ve Türkmenlere gönderdiği silahların bu gruplar tarafından PYD’ye satıldığını söyledi. Demirtaş, “Dünya, Erdoğan ile IŞİD’in ideolojisinin aynı olduğu görüşünde” dedi.

Demirtaş’ın Cumhuriyet’ten Mahmut Lıcalı'ya yaptığı açıklamalar özetle şöyle:

 

"Belgesiyle ispatlasınlar, bir şey demeyiz"

 

(Bölge belediyelerinin PKK’ye yardım ettiği iddiaları üzerine) Senin müfettişlerin yıllardır soruşturma yapıyor böyle bir şey çıkmamış. Bu ispatlanırsa, belediye başkanı suç işlemişse bizim bir şey diyeceğimiz yok. Asıl teröriste para gönderen, teröriste arabayla silah gönderen bunlardır. Yakalandılar. Adana’da MİT tır’ları yakalandı. Asıl teröre yardım eden AKP.

 

"Kızacak ama imajı bu"

 

(Erdoğan’ın Avrupa Parlamentosu’nda duvara YPG bayrağının asılmasına gösterdiği tepki üzerine) AP’de PYD’nin imajı IŞİD’e karşı savaşan kahramanlar imajıdır. Erdoğan’ın imajı ise IŞİD teröristlerine yardım eden lider imajıdır. Kendisi kızacak, ama dünyadaki imajı budur

 

"İl başkanı bulamaz"

 

(Yeni Kürt partisi) Kürtlerin en büyük İslami partisi HDP’dir. İl başkanı bile bulamazlar birçok yerde

 

"Para döküyorlar"

 

Suriye’de PYD’ye karşı hükümetin desteğiyle bir güç oluşturulması arayışı çok boş bir iş. Onu yapmak yerine PYD’yle görüş. Halkta karşılığı olan, güçlü olan, etkili olan örgüt PYD. Bunlar MİT organizasyonudur. MİT, Suriye’nin kuzeyinde, Rojava’da da böyle PYD karşıtı örgütlenmelere girmek istiyor. Ama tutturabilecekleri bir iş değil. Yıllardır uğraşıyorlar, ama olmuyor. Para döküyorlar, silah veriyorlar. Oradaki farklı Kürt gruplarına ve Türkmenlere silah gidiyor. Onlar silahları götürüp PYD’ye satıyorlar. Bunun şeyleri var. Bilinsin diye söyleyeyim

 

"Liselilerin eylemi çok değerli"

 

Liseliler eylemi çok değerli: Cumhurbaşkanı bunu eleştiriyorsa çok düzgün bir iş yapıyorlar. Liseliler çok düzgün bir iş yapıyorlar. Gençler cesaretle bunu sürdürmeli ve büyütmelidir.

 

"Mahkemelerde siyasi duruş"

 

(Mahkemelerde gösterilecek tavır üzerine) Ortak bir siyasi tutum belgemiz olacak. Sorulacak hiçbir soruya o belge dışında yanıt vermeyeceğiz. Her mahkemeye, her savcıya yanıtımız o olacak.

 

"Diploması için başvuracağız"

 

(Erdoğan’ın diploması) Hem üniversiteye hem de diplomayı onaylayan notere başvurularımız olacak. Vekilliğimizi düşürmek için elinden geleni yapan bir Cumhurbaşkanı’nın, kendisi tam olarak Cumhurbaşkanı seçilmeye haiz miydi? Kendisi çıkacak, diplomanın aslını gösterecek.

ETİKETLER

selahattin demirtaşhdpmitpydsilah

İlgili Haberler

Demirtaş: TAK'ın terör eylemlerini kınıyoruz, bu örgüt tamamen dağıtılmalı!

TAK, son olarak Vezneciler'deki saldırıyı üstlenmişti

Selahattin Demirtaş'a 2 müebbet ve 486 yıl hapis isteniyor!

Selahattin Demirtaş: Savcılıkların davetlerine icabet etmeyeceğiz, istiyorlarsa bizi polis zoruyla götürmek zorundalar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak, MHP'nin voleybolcuları hedef alan Birol Şahin tutumunu eleştirdi: MHP,...

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24