Selahattin Demirtaş'ın yeni romanı "Efsun" çıktı

Edirne Cezaevi'nde 5 yıldır tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın pandemi döneminde cezaevinde kaleme aldığı "Efsun" isimli romanı bugün Dipnot Yayınları tarafından okura sunuldu.

Geçen yıllarda Seher ve Devran adlı iki öykü kitabıyla Leylan adlı romanı yayımlanan Selahattin Demirtaş, şimdi de yeni bir romanla okurun karşısına çıktı.

Kitabın tanıtım bülteninde, "Dupduru, yer yer hüzünlü, yer yer coşkulu ama hep çağıldayan, insana kendini iyi hissettiren bir anlatım... Olanca ışıltılarıyla ilginç karakterler... Acının mizahla harmanlanışı... Üç kuşak boyunca anlatılan, sonunda mutlaka kapanacak olan bir hesap... İlmek ilmek dokunmuş, sürprizlerle dolu bir olay örgüsü... Çağdaş bir aşk hikayesi olarak da nitelendirilebilecek olan Efsun, Selahattin Demirtaş’ın artık iyice demini almış edebiyatçılığının son ürünü" ifadeleri ye alıyor.

Demirtaş kitabın yazım hikayesiyle ilgili, romanı ailesiyle beraber yazdığını ve onların "olmuş" yorumlarından sonra okuyucuya sunulduğunu anlatmıştı.

Kitabın raflarda yerini almaya başlamasıyla beraber Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş da Twitter üzerinden bir paylaşım yaptı. Demirtaş, "Efsun ile buluşma günü :)" notuyla paylaştığı fotoğrafta kitabı elinde tutuyor.