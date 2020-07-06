Selahattin Demirtaş için AYM’nin ihlal kararından sonra yapılan tahliye başvurusu reddedildi

Anayasa Mahkemesi'nin 4 Kasım 2016'dan bu yana cezaevinde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için verdiği 'hak ihlali' kararı sonrası yapılan tahliye başvurusu reddedildi.

AYM'nin 19 Haziran'da Demirtaş'ın 5 ayrı bireysel başvurusuyla ilgili ihlal kararı vermesinin ardından avukatların yaptığı tahliye başvurusu Ankara 2. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi.

Anayasa Mahkemesi, Demirtaş'ın başvurusunu değerlendirdiği kararında, eski HDP Eş Başkanı'nın 4 Kasım 2016 ile 2 Eylül 2019 tarihleri arasındaki tutukluluğunu makul bulmayıp ihlal kararı vermişti.

Ancak bu kararın Demirtaş'ın tahliyesinin önünü açmayacağı belirtilmişti. Zira ana dava dosyasından tahliye edilmesinden hemen önce Demirtaş başka suçtan tutuklanmıştı.

Buna karşılık Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman, ihlal konusunda ortaya konulan gerekçelerin, halen tutuklu olduğu dosya için de geçerli olduğunu vurgulayarak, Demirtaş'ın tahliye edilmesi gerektiğini söylemişti.