T24 LogoT24 Logo
Politika

Selahattin Demirtaş: Cizre'deki o binaya gitmek istiyoruz

Cizre’de bir binanın bodrum katında bulundukları belirtilen yaklaşık 20 yaralıdan son 4 gündür haber alınamıyor

03 Şubat 2016 15:56

HDP, Cizre'deki bodrum katında mahsur kaldıkları belirtilen ve yaklaşık 2 haftadır hastaneye kaldırılamayan yaralılar için hükümetle temasa geçti. HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Başbakan’a sesleniyorum. Cizre’deki o binalarda ortaya çıkacak tablo, geri dönülmeyecek bir köprü yıkılmasına neden olabilir. Benim başkanlığımda küçük bir heyet, sağlık ekipleriyle birlikte Cizre’ye, o binaya gitmek istiyoruz" dedi.

İMC TV'ye konuşan Selahattin Demirtaş “Cizre’deki bodrum katında bulunan yurttaşlardan günlerdir haber alınamıyor. Başbakan’a sesleniyorum. Cizre’deki o binalarda ortaya çıkacak tablo, geri dönülmeyecek bir köprü yıkılmasına neden olabilir. Benim başkanlığımda küçük bir heyet, sağlık ekipleriyle birlikte Cizre’ye, o binaya gitmek istiyoruz” çağrısında bulundu. HDP heyetinin Ankara’da hükümetle diyaloğa geçtiğini belirten Demirtaş, bunun siyasi değil, insani bir talep olduğunu da ifade etti.


Sağlık heyetine izin verilmemişti


Cizre’de bir binanın bodrum katında bulundukları belirtilen yaklaşık 20 yaralıdan son 4 gündür haber alınamıyor. Hükümet yetkilileri, yaralıların yaklaşık 1 kilometre mesafedeki güvenli bölgeye gelmelerini ve buradan alınarak hastaneye kaldırılacaklarını söylüyor. HDP’liler ise yaralıların kendi başlarına binadan çıkamayacak durumda olduğunu belirtiyor. Doktor, hemşire ve ambulans şoförlerinden oluşan bir gönüllü sağlık heyetinin Cizre’ye girişine ise hafta sonunda izin verilmemişti. Söz konusu binaya gitmek isteyen ve aralarında yaralıların annelerinin de bulunduğu grup da, güvenlik gerekçesiyle engellenmişti.

ETİKETLER

selahattin demirtaşsağlıkcizrebodrumkatyaralı204günhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24