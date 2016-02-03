Selahattin Demirtaş: Cizre'deki o binaya gitmek istiyoruz

HDP, Cizre'deki bodrum katında mahsur kaldıkları belirtilen ve yaklaşık 2 haftadır hastaneye kaldırılamayan yaralılar için hükümetle temasa geçti. HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Başbakan’a sesleniyorum. Cizre’deki o binalarda ortaya çıkacak tablo, geri dönülmeyecek bir köprü yıkılmasına neden olabilir. Benim başkanlığımda küçük bir heyet, sağlık ekipleriyle birlikte Cizre’ye, o binaya gitmek istiyoruz" dedi.

İMC TV'ye konuşan Selahattin Demirtaş “Cizre’deki bodrum katında bulunan yurttaşlardan günlerdir haber alınamıyor. Başbakan’a sesleniyorum. Cizre’deki o binalarda ortaya çıkacak tablo, geri dönülmeyecek bir köprü yıkılmasına neden olabilir. Benim başkanlığımda küçük bir heyet, sağlık ekipleriyle birlikte Cizre’ye, o binaya gitmek istiyoruz” çağrısında bulundu. HDP heyetinin Ankara’da hükümetle diyaloğa geçtiğini belirten Demirtaş, bunun siyasi değil, insani bir talep olduğunu da ifade etti.



Sağlık heyetine izin verilmemişti



Cizre’de bir binanın bodrum katında bulundukları belirtilen yaklaşık 20 yaralıdan son 4 gündür haber alınamıyor. Hükümet yetkilileri, yaralıların yaklaşık 1 kilometre mesafedeki güvenli bölgeye gelmelerini ve buradan alınarak hastaneye kaldırılacaklarını söylüyor. HDP’liler ise yaralıların kendi başlarına binadan çıkamayacak durumda olduğunu belirtiyor. Doktor, hemşire ve ambulans şoförlerinden oluşan bir gönüllü sağlık heyetinin Cizre’ye girişine ise hafta sonunda izin verilmemişti. Söz konusu binaya gitmek isteyen ve aralarında yaralıların annelerinin de bulunduğu grup da, güvenlik gerekçesiyle engellenmişti.