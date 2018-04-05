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Selahattin Demirtaş, bir doğum gününü daha cezaevinde geçirdi

Demirtaş, bir buçuk yıla uzun süredir tutuklu bulunuyor

10 Nisan 2018 22:55

Yaklaşık 1.5 yıldır tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, bir doğum gününü daha cezaevinde kutladı. 10 Nisan 1973 doğumlu Demirtaş, 45 yaşına girdi. 

Dokunulmazlıkların kaldırılmasının ardından aralarında bir diğer HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’ın da bulunduğu 11 milletvekiliyle birlikte gözaltına alınan Demirtaş, 5 Kasım 2017’de tutuklanarak Edirne F Tipi Cezaevi’ne konmuştu. Demirtaş, o günden bu yana tutuklu bulunuyor. 

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