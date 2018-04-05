Demirtaş'tan meslektaşlarına mesaj: Böylesi faşizan uygulamalar adaleti şiar edinmiş avukatları asla yıldıramaz

Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Halkların Demokratik Partisi (HDP) önceki dönem Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla mesaj yolladı.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, Tutuklu meslektaşlarının Avukatlar Günü’nü kutlayan Demirtaş’ın kaleme aldığı not şu şekilde; “Yargının iktidar eliyle siyasallaştırılmasının sonuçlarından biri de avukatlarının hak ve adalet savunucularının da tutuklanmış olmasıdır. Ancak böylesi faşizan uygulamalar adalet, özgürlük, eşitlik ilkelerini şiar edinmiş avukatları asla yıldıramaz. Aynı zamanda tutuklu bir avukat olarak bütün tutuklu avukatlara dostluk ve dayanışma dileklerimle birlikte selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Avukat Selahattin Demirtaş.”