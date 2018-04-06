Demirtaş'ın 'suç işlemeye tahrik'ten tahliyesi istendi

Avukat Mahsuni Karaman, 4 Kasım 2016 tarihinden bu yana Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın 'suç işlemeye tahrik'ten tutukluluğunun kaldırılması için Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurdu.

Karaman, söz konusu suçtan tutuklama süresinin bir yıl olduğunu, zorunlu hallerde bu sürenin 6 ay uzatılabileceğini, Demirtaş'ın ise 1 yıl 5 aydır tutuklu bulunduğunu belirtti.

Ankara 19’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvuran Karaman, müvekkilinin iki tutukluma müzakeresi bulunduğunu, bunlardan birinin ‘örgüt üyeliği’ diğerinin ise ‘suç işlemeye tahrik’ olduğunu belirterek, ikinci müzakerenin Asliye Ceza Mahkemesi’nin görevi kapsamında olduğunu söyledi. Karaman, “Şimdi bu suç yönünden bir yıllık azami tutuklama süresi çoktan doldu. Gerekçeli uzatma kararı ise hiç yok. Temel 1 yılık süre aşıldığı için müvekkilim Selahattin Demirtaş’ın bu suç yönünden tutukluluğunun kaldırılması gerekiyor. Kaldı ki uzatma sayılsa bile 6 aylık uzatmanın da 5 ayı bitti” dedi.