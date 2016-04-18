Selahattin Demirtaş: Bakalım CHP'de kaç kişi bu suça ortak olacak

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun, dokunulmazlık tartışmalarına ilişkin “Anayasa’ya aykırı olsa da evet diyeceğiz” açıklamasına karşılık verdi. Demirtaş, ““İzleyeceğiz bakalım kaç CHP milletvekili bu suça, günaha ortak olacak, bakacağız" dedi. "Ana muhalefet partisi, tarihe şöyle geçer unutmasın, dokunulmazlığımız kalkarsa ‘AKP kaldırdı demeyecekler, CHP kaldırdı’ diyecekler" diyen Demirtaş, "Çünkü CHP’nin oyları olmadan AKP’nin MHP’nin oyları yetmiyor, böyle bir gerçek var” diye konuştu.

Partisinin Muş’taki 1’inci Olağanüstü İl Kongresi’ne katılan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Demirtaş, HDP’lilere yönelik dokunulmazlık tehdidine, “Bizi içeri atacaklarmış, kellemiz gitse biz böyle ahlaksızlığı kabul etmeyiz. Koltuk değil özgürlük sevdalısıyız” sözleriyle tepki gösterdi.

Demirtaş CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun dokunulmazlıklarla ilgili sözlerini ise, “İzleyeceğiz bakalım kaç CHP milletvekili bu suça, günaha ortak olacak, bakacağız. Çünkü dertleri HDP’li vekillerdir, eğer dertleri gerçekten dokunulmazlıkların tümden kaldırılması ise HDP’nin teklifi var, buyurun beraber evet diyelim, kaldıralım hepsini biz hazırız” sözleriyle eleştirdi.

İMC'de yer alan habere göre, Demirtaş’ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

"Sadece Muş için değil, bütün Türkiye için, hatta belki bütün Ortadoğu için muazzam bir baskı, muazzam bir otoriterizm, diktatörlük sevdalısı ve yanlılarının, özgürlük ve demokrasi isteyenlere karşı yürüttüğü amansız bir savaş ortamından geçiyoruz. Dikkat ederseniz kanın aktığı bütün İslam coğrafyasında yaşananlar aşağı yukarı aynıdır.

“Elinizden geleni ardınıza koymayın”

Bunların anlayışına bakar mısın? Bunun neyini kabul edeceğiz? Bizi içeri atacaklarmış, kellemiz gitse biz böyle ahlaksızlığı kabul etmeyiz. Siz bize neyi dayatıyorsunuz?

Böyle bir ilkelliği, böyle bir ahlaksızlığı, bedeli ne olursa olsun, net söylüyorum, bize diyorlar ya dokunulmazlığı kaldırırız içeri atarız, şunu yaparız bunu yaparız. Aklınıza ne kadar büyük bedel ödetmek geliyorsa, elinizden geleni ardınıza koymayın, ama biz ahlaksızlığı kabul etmeyeceğiz. Sizin dayattığınız bu insanlık dışı onursuzluğu kabul etmeyeceğiz.

“Bizi cezaeviyle korkutuyorlar, var mı böyle bir şey?”

Halkımız rahat olsun, öyle dokunulmazlık tehditlerine pabuç bırakacak bir parti değiliz biz, rahat olun ve göreceksiniz bize bedel ödetmek isteyenler siyaseten en ağır bedeli ödeyecekler. Asıl onlar en ağır bedeli ödeyecekler.

Bunlar hayatlarında cezaevinin yanından geçmemişler. Bunlar mezarlığın yanından geçerken korkudan türkü söyleyen tiplerdir. Benim temsil ettiğim meclis grubumun yarısı ömrünün yarısını hapiste geçirmiş, bizi cezaeviyle korkutuyorlar, var mı böyle bir şey?

Kendileri korkudan tir tir titriyor, bulunduğumuz koltuğu, makamı, mevkiyi kaybederiz diye ödleri kopuyor, zannediyorlar ki biz de öyleyiz.

“Koltuk değil özgürlük sevdalısıyız”

Koltuk değil, özgürlük sevdalısıyız. Bu nedenle sizlerin de içinin rahat olması lazım, hiç korkacak bir şey yok, psikolojik savaş yürütüyorlar, dokunulmazlık kalksa kıyamet mi kopar? Kalksın kendileri bilir. Parmak onların isterse kaldırsınlar, bu suça günaha ortak olmak isteyen de kendileri bilir.

“AKP kaldırdı’ demeyecekler, CHP kaldırdı’ diyecekler”

Ana muhalefet partisi, tarihe şöyle geçer unutmasın, dokunulmazlığımız kalkarsa ‘AKP kaldırdı demeyecekler, CHP kaldırdı’ diyecekler. Çünkü CHP’nin oyları olmadan AKP’nin MHP’nin oyları yetmiyor, böyle bir gerçek var.

“Dertleri HDP’li vekillerdir”

İzleyeceğiz bakalım kaç CHP milletvekili bu suça, günaha ortak olacak, bakacağız. Çünkü dertleri HDP’li vekillerdir, eğer dertleri gerçekten dokunulmazlıkların tümden kaldırılması ise HDP’nin teklifi var, buyurun beraber evet diyelim, kaldıralım hepsini biz hazırız.

“Milletvekilinin elindeki tek gücü dilidir”

Diyoruz ki sadece kürsü dokunulmazlığı kalsın, yani konuşmalarından dolayı milletvekili tutuklanmasın. Çünkü milletvekilinin elindeki tek gücü dilidir, onu da engellersen vekillik kalmaz, buna karışmayalım, bunu koruyalım ve bu dokunulmazlık hepimizin olsun ama trafik kazası, trafik suçu ne benim dokunulmazlığım olsun ne sizin. Yaralama suçu, adam mı döveceğiz, milletvekilinin böyle bir yetkisi olmaz.

Sen birini dövdüğünde nasıl soruşturma açılıyorsa bana da açılsın benim senden ne farkım var? Hırsızlık mı yaptım, sen bir küçük çocuk ekmek çaldığında yakasına yapışıp götürüp hapse atıyorsun, milletvekili trilyonları götürdüğünde bir şey yapamıyorsun.”