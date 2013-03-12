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Politika

Selahattin Demirtaş anjiyo oldu

BDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'ın sabah saatlerinde anjiyo olduğu öğrenilirken, sağlık durumunun iyi olduğu ve bugün taburcu edilebileceği bildirildi

12 Mart 2013 13:18

BDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın anjiyo olduğu öğrenildi. Demirtaş'ın rahatsızlığı nedeniyle BDP Grup Toplantısı da iptal edildi.

Geceyi Diyarbakır Memorial Hastanesi Kardiyoloji Servisi'nde geçiren BDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın sabah saatlerinde anjiyo olduğu öğrenilirken, sağlık durumunun iyi olduğu ve bugün taburcu edilebileceği bildirildi.

Bu arada gün içerisinde hastane yetkililerinin Demirtaş'ın sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yapması bekleniyor.

Demirtaş, dün sabah saatlerinde göğsündeki ağrı ve sıkışma nedeniyle Diyarbakır Memorial Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

 

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