Sel felaketi nedeniyle Babaçay köyünde hasar gören 19 evin tahliyesine başlandı

Sinop'un Ayancık ilçesinde yaşanan sel felaketinde büyük kayıpların yaşandığı Babaçay köyünde, 36 yıl önce yapılan ve selde büyük hasar gören 19 afet evi tahliye edilmeye başlandı.
Sel felaketi nedeniyle 15 kişinin yaşamını yitirdiği ve 40 evin yıkıldığı Babaçay köyünde, 1963 yılında yaşanan afetten sonra 1985 yılında inşa edilen 19 afet evi, 11 Ağustos'taki selde büyük hasar gördü.
Evlerinin yıkım kararı alınmasıyla 19 afet evinin tahliyesine başlandı.
Boşatılan evler iş makineleri ile yıkılırken vatandaşlar ise selden geriye kalan eşyalarını alıp, kamyonlara yükledi.
Babaçay köyündeki çalışmalar havadan da görüntülendi.
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