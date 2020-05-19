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Kültür-Sanat

Sektörde bir garip olay; Filmloverss GYY'sinin adı kullanılarak Türkiye'den bir yönetmen nasıl kötülendi?

19 Mayıs 2020 18:42

Filmloverss'ın Spotify kanalında yayınlanan Ajans programının 19 Mayıs bölümünde Utku Ögetürk ve Esen Tan ekibin geri kalanını da yanlarına alarak başlarına gelen ve şaşırdıkları bir olayı anlattı.

Programın bu bölümünde Filmloverss Genel Yayın Yönetmeni Güvenç Atsüren'in adını kullanarak yurt dışındaki önemli bir film festivaline, Türkiye'den bir yönetmeni kötülemek amacıyla gönderilen mailleşmenin iç yüzü paylaşıldı.

Programda konuyla ilgili hukuki bir yola gidilirse yine kamuoyunun bilgilendirileceği söylendi. 

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